和碩亮燈漲停攻上100元 童子賢：終於搭上AI順風車
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-19 16:22
和碩 (4938-TW) 今 (19) 日宣布參加輝達(NVDA-US)GTC 大會，輝達也宣布和碩為輝達新款 GPU 的合作夥伴之一，激勵和碩今天股價亮燈漲停，攻上百元大關。對此，董事長童子賢今天出席淨零城市國際峰會時說，「終於輪到我們搭上 AI 順風車」。
和碩今天早盤以 91.5 元開高走高，於尾盤強攻漲停鎖住 100 元，股價寫下新高，強拉一根長紅 K，站上所有均線，成交量 6.4 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人呈現連 5 買，合計買超 1.7 萬張。
童子賢指出，身為輝達的合作夥伴，未來爭取訂單會更順利。童子賢進一步說明，AI 是一個浪潮、一個技術，不是單一產品，不過目前 AI 仍是新浪潮，還處在「小學快畢業」階段，到了中學、大學威力不容小覷，童子賢預期，10 年後 AI 將走到「大學」階段。
童子賢以網路發展為例，起初網路剛問世時，所有人都像無頭蒼蠅一般不知該如何使用，但時至今日大家已經不會懷疑網路如何使用。AI 發展也是如此，童子賢認為，未來 AI 將完全融入生活，包括手機、筆電、遙控器以及車子等，且在 AI 殺手級應用陸續出現後，AI 的運用就會愈來愈明朗，未來後市可期。
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