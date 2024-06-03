仁寶新團隊AI布局首要之務 3年後至少拿下一家CSP

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-03 11:23

仁寶 (2324-TW) 新任董事長陳瑞聰指出，仁寶在這波 AI 伺服器浪潮中，落後同業許多，是最大的遺憾。因此接下來仁寶將全力衝刺 AI 伺服器，最新布局也曝光，陳瑞聰表示，3 年後至少拿下北美四大 CSP 中至少一家，且伺服器營收要達上千億。

陳瑞聰表示，目前仁寶伺服器營收比重約 2%，大概 150 至 200 億元，接下來仁寶全力衝刺 AI 伺服器，陳瑞聰也透露最新目標，3 年後至少要拿下北美四大 CSP(雲端服務供應商) 其中一家，且營收力拼上千億，5 至 7 年後 AI 伺服器占比達 3 成。

陳瑞聰補充，目前仁寶在伺服器的客戶有一家企業客戶、歐洲白牌，因此期盼可以打入北美 CSP，不過相關 CSP 的耕耘要到 2025 年底至 2026 年初才會開始貢獻。