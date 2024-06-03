立普思 LIPSedge™ 3D 相機於Computex 閃耀登場：完美兼容NVIDIA® Isaac Perceptor，革新 AMR 技術！

2024 年 6 月 4 日，3DxAI 方案的領導廠商立普思 LIPS 很高興的宣布，立普思 LIPSedge™ 3D 相機現已與 NVIDIA Isaac Perceptor 平台相容。這一突破性進展將在台北國際電腦展 COMPUTEX 2024 上正式對外發表。

立普思 LIPSedge™ 3D 相機憑藉其卓越的 3D 深度感測技術，一直以來都是視覺導引機器人 (VGR) 和自動化應用的核心。如今，通過與 NVIDIA Isaac Perceptor 的整合，它為自主移動機器人（AMR）提供了強化的 3D 視覺與邊緣智能功能。這一創新使機器人能夠在非結構化環境中以前所未有的可靠性和精度進行感知、定位和導航。

為什麼立普思 LIPSedge™ 3D 相機搭配 NVIDIA® Isaac Perceptors 能革新現有 AMR 技術?