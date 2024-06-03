立普思 LIPSedge™ 3D 相機於Computex 閃耀登場：完美兼容NVIDIA® Isaac Perceptor，革新 AMR 技術！
鉅亨網新聞中心 2024-06-03 09:06
2024 年 6 月 4 日，3DxAI 方案的領導廠商立普思 LIPS 很高興的宣布，立普思 LIPSedge™ 3D 相機現已與 NVIDIA Isaac Perceptor 平台相容。這一突破性進展將在台北國際電腦展 COMPUTEX 2024 上正式對外發表。
立普思 LIPSedge™ 3D 相機憑藉其卓越的 3D 深度感測技術，一直以來都是視覺導引機器人 (VGR) 和自動化應用的核心。如今，通過與 NVIDIA Isaac Perceptor 的整合，它為自主移動機器人（AMR）提供了強化的 3D 視覺與邊緣智能功能。這一創新使機器人能夠在非結構化環境中以前所未有的可靠性和精度進行感知、定位和導航。
為什麼立普思 LIPSedge™ 3D 相機搭配 NVIDIA® Isaac Perceptors 能革新現有 AMR 技術?
- 先進的 3D 視覺： 立普思 LIPSedge™ 3D 相機增強了深度感測和影像捕捉，對於開發更智能、更靈敏的機器人系統至關重要。
- 專為移動機器人量身打造： 立普思 LIPSedge™ 3D 相機結合 NVIDIA Isaac™ Perceptor 的解決方案，特別適用於工業用自主移動機器人，具備強大的 3D 視覺，能實現精確的感知、定位和導航。
- 隨插即用： NVIDIA Isaac™ Perceptor 搭配立普思 LIPSedge™ 3D 相機結合已內建完整與成熟的感知、定位和導航功能，並經過詳盡的測試，以確保與現有機器人系統與軟體的無縫兼容。
- 廣泛應用： 立普思 LIPSedge™ 3D 相機的強大的 3D 感知能力能運用在各種場域，提升機器人高效導航和環境互動的能力。
立普思 LIPS 公司執行長劉凌偉表示：「我們很高興能與 NVIDIA 合作，將立普思 LIPSedge™ 3D 相機的先進感知能力結合 Isaac™ Perceptor 平台。這一整合解決了客戶面臨 AMR 整合時關鍵的挑戰，並為開發者和使用者開闢了全新的可能性。」
關於立普思 LIPS®
立普思 LIPS® 是全球領先的工業 3D 視覺和 Edge-AI 解決方案供應商。我們設計，構建和生產 3D 深度相機 ，並開發 3D 視覺軟體與系統。我們的獨特優勢來自於我們的技術專精於光學、電子、機構、平行處理、演算法及人工智慧等領域，在這機器視覺的年代，為這世界提供最完整的工業化 3D 視覺與 Edge-AI 方案。更多資訊，請參考立普思 LIPS® 網站：http://www. LIPS-hci.com/
立普思 LIPS®、立普思 LIPSedge™、立普思 LIPSMetric™、立普思 LIPScan™和立普思 LIPSense™為立普思公司的商標或註冊商標。其他商標為其個別所有公司 / 所有人之財產。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇