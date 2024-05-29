仁寶攜手Airgain簽署MOU 搶攻5G FWA龐大商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-29 18:51

仁寶 (2324-TW) 宣布與無線連接解決方案提供商 Airgain(AIRG-US) 簽署合作備忘錄，共同開發 5G 波束成型智慧天線技術方案 Smart Lantern。根據市場統計資料顯示，2028 年無線固定接取裝置 (FWA) 市場估值上看 670 億美元，仁寶攜手 Airgain 搶攻龐大商機。

仁寶指出，5G 波束成型智慧天線技術方案 Smart Lantern 可以廣泛運用在全球電信運營商 5G 智能 FWA 消費型及企業型的終端用戶，除了可以大幅提升天線性能及客戶體驗，也可降低運營商的終端設備的布建成本。

根據愛立信對 5G 相關市場的預測，直到 2028 年，FWA 市場的估值將達到 670 億美元，年複合增長率 (CAGR) 則有望達到 16%。仁寶表示，為搶攻 FWA 龐大商機，決定與 Airgain 合作，藉由技術的推廣，進一步加速導入終端客戶市場。

仁寶智慧型裝置事業群副總經理張以昀表示，相信與 Airgain 的合作，成效將超過所有設備製造商 (TEM)、移動網路運營商 (MNO)，以及系統整合商 (SI) 的期望。

Airgain 在今年的 MWC 推出 Smart Lantern 5G 波束成型智慧天線技術，採用智慧波束成型技術，能夠自動確定來自 5G 蜂窩基站 (gNb) 的最佳接收和傳輸信號的方向，簡化最終用戶安裝 FWA 的工作。

Smart Lantern 技術融合了 5G 中頻段和 C 頻段頻率的智慧天線技術以及新穎的波束成型演算法，有效提升效能並降低成本。同時，結合仁寶設計經驗和製造能力，能夠大幅增強 5G 客戶體驗和 MNO 的網路布建能力。

仁寶與 Airgain 攜手合作，提供 5G 模組及整機方案，應用範圍涵蓋大寬頻、低延遲以及物聯網，且積極準備再次定義無線通信的性能標準和功能，並強化仁寶所提供最先進 FWA 模組及天線解決方案的能力。