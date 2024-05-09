〈電子五哥營收〉仁寶4月營收772億元 Q2 PC、非PC有望個位數成長

代工大廠仁寶 ( 2324-TW ) 今 (9) 日公告 4 月營收 772.65 億元，雖然呈現年月雙減，不過仁寶營運團隊指出，隨著整體市況逐漸回溫，預期第二季 PC 與非 PC 產品都有望個位數成長。

仁寶 4 月營收 772.65 億元，月減 0.9%，年減 2.2%。累計今年 1 至 4 月營收 2768.36 億元，年減 4%。各產品出貨方面，4 月 PC 出貨 280 萬台，較 3 月的 280 萬台減少，月減 6.66%，不過年增 16.66%。仁寶營運團隊說明，由於 3 月為季底易有拉貨效應，使得 4 月 PC 出貨呈現月減。