〈電子五哥營收〉仁寶4月營收772億元 Q2 PC、非PC有望個位數成長
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-09 17:29
代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (9) 日公告 4 月營收 772.65 億元，雖然呈現年月雙減，不過仁寶營運團隊指出，隨著整體市況逐漸回溫，預期第二季 PC 與非 PC 產品都有望個位數成長。
仁寶 4 月營收 772.65 億元，月減 0.9%，年減 2.2%。累計今年 1 至 4 月營收 2768.36 億元，年減 4%。各產品出貨方面，4 月 PC 出貨 280 萬台，較 3 月的 280 萬台減少，月減 6.66%，不過年增 16.66%。仁寶營運團隊說明，由於 3 月為季底易有拉貨效應，使得 4 月 PC 出貨呈現月減。
展望第二季，仁寶指出，隨著市況逐漸回溫，PC 方面有 AI PC 刺激，加上 AMD(AMD-US) 與英特爾 (INTC-US)6 月至 8 月將陸續推出 x86 架構機種，可望帶動 PC 市況。因此仁寶提到，PC 與非 PC 第二季都有望較第一季有個位數成長。
此外，仁寶持續布局新事業，包括車店、醫療、伺服器，以及 5G 領域，在 2024 年至 2026 年間利用產品轉型、優化產品組合，來提高整體的獲利與毛利率。
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