仁寶攜手中榮簽署合作備忘錄 智慧醫療布局再下一城

鉅亨網記者劉玟妤 台中 2024-05-21 16:44

許勝雄致詞指出，金仁寶集團成立 50 年，仁寶也成立 40 年，在電子產業中有所著墨，但總覺覺得能不能更直接對人有所貢獻，因此近幾年積極投入智慧醫療、精準醫療領域，甚至是終端醫療設施、再生醫療與幹細胞等。許勝雄認為，現在是與台中榮總合作的好時機。

許勝雄進一步表示，創新是電子業很重要的一環，同時也是基因的一部分。許勝雄觀察，醫療體系、技術與觀念正在大幅改變，醫療體系因為涉及生命與健康與安全，過去以相對保守的速度前進，但此次與台中榮總合作，看到很多創新突破，非常不容易。

許勝雄提到，台中榮總在醫療領域中有領先地位，與金仁寶集團在生技醫療，以及高階醫療器材的布局不謀而合。期盼與台中榮總的合作，共同研發與場域驗證等前瞻創新尋求突破，提供更先進、有效的醫療解決方案。

台中榮總院長陳適安指出，台中榮總近年致力發展智慧醫療、精準醫療、再生醫療與尖端醫療，且在 20235 至 2024 年連續 2 年榮獲美國新聞週刊雜誌 (Newseek) 評選為「全球最佳智慧醫院」前 300 強醫院。

同時，台中榮總完成多例精準醫療與再生醫療的成功案例，也是台灣首創達文西手術全計畫觀摩中心，已有 2 個 AI 模型取得食品藥物管理署智慧醫材軟體認證等成就。