仁寶業外收支轉正 Q1獲利18億元年增逾3成
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-13 16:17
代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (13) 日公告第一季財報，第一季稅後純益達 18.91 億元，年增超過 3 成，每股純益 0.43 元。仁寶指出，在業外收支轉正的貢獻下，帶動第一季獲利表現。
仁寶第一季營收 1995.71 億元，季減 17%，年減 5%；毛利率 4.91%，季增 0.27 個百分點，年增 0.45 個百分點；營益率 1.42%，季增 0.02 個百分點，年增 0.34 個百分點。稅後純益 18.91 億元，季增 6%，年增 36%，每股純益 0.43 元。
仁寶表示，雖然第一季為季節性因素影響，使得營收下滑。不過仁寶持續改善產品組合，提升營運效率，因此第一季毛利率以及營益率都較去年同期成長。
總經理翁宗彬先前也曾指出，仁寶致力打破「毛三到四 (毛利率 3 至 4%)」魔咒，去年全年毛利率達 4.5%，今年第一季達 4.91%，今年將目標放在提升獲利，調整公司體質。翁宗斌表示，將透過車電、醫療、伺服器以及 5G 等新事業布局，在 2024 年至 2026 年間利用產品轉型、優化產品組合，來提高整體的獲利與毛利率。
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