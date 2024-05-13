仁寶業外收支轉正 Q1獲利18億元年增逾3成

代工大廠仁寶 ( 2324-TW ) 今 (13) 日公告第一季財報，第一季稅後純益達 18.91 億元，年增超過 3 成，每股純益 0.43 元。仁寶指出，在業外收支轉正的貢獻下，帶動第一季獲利表現。

總經理翁宗彬先前也曾指出，仁寶致力打破「毛三到四 (毛利率 3 至 4%)」魔咒，去年全年毛利率達 4.5%，今年第一季達 4.91%，今年將目標放在提升獲利，調整公司體質。翁宗斌表示，將透過車電、醫療、伺服器以及 5G 等新事業布局，在 2024 年至 2026 年間利用產品轉型、優化產品組合，來提高整體的獲利與毛利率。