〈中信金法說〉總座：今年獲利挑戰雙位數成長再創高 拚能再多發股利

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-31 21:03

中信金 (2891-TW) 今 (31) 日舉行法人說明會，展望今年，總經理陳佳文審慎樂觀看待，沒有意外的話，預期全年稅後純益可望再創歷史新高、維持雙位數成長，明年再拚多發一點股利給股東，主要原因是台灣今年經濟成長率將比去年更好，市場普遍認為會超過 3%。

中信金法說會由總經理陳佳文、幕僚長暨發言人高麗雪及財務長暨代理發言人徐旻傾共同主持，並對外說明 2024 年第一季營運概況及經營績效，首季累計稅後純益為 209.2 億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為 19.65%，稅後資產報酬率（ROA）為 1.02%，每股稅後純益（EPS）為 1.07 元。

陳佳文表示，去年廠商去庫存壓力告一段落，在新興科技的帶動下，國內出口恢復成長，內需相當強勁，若經濟維持穩健成長，銀行獲利應可穩定成長，台灣人壽也有穩定的基礎，在上述前提下，中信金今年獲利有機會維持雙位數成長，展望審慎樂觀。

對於台股投資布局，陳佳文指出，台股漲到 2 萬多點，目前本益比 23 倍多，跟過去 20 倍以下，環境不太一樣，很難預期會像第一季一樣一直漲上去，雖然台灣基本面仍看好，但短線來說，獲利了結壓力大，若股票無法持續獲利，對台壽的投資收益將會有影響。

不過，人壽每年都有很大的收息部位，從 6 月起至 9 月，就是台灣上市櫃公司股利發放的旺季，還是可以從台股股利中收取很大的收益，這是比較有利的部分，陳佳文預期，接下來到 9 月，台壽應該還是非常好。

新台幣匯率已經來到接近 32.5 元的價位，陳佳文認為，繼續往下貶的空間可能不大，若往上回升的話，對人壽的避險匯兌損失及避險成本就會有比較大的壓力，這是人壽必須觀察的重點。

陳佳文表示，台壽目前持有的債券，大部分還是有評價損失，不過，大家多認為美國利率已到頂點，接下來操作策略，等到短債到期，就會轉換成長天期債券；股票投資同樣會進行朝汰弱留強，由於 ICS 新制接軌上路後，股票投資占資本比重會較高，因此，未來會比較審慎，第一季已經有逢高調節了一些部位，會在適當時機，找尋比較合理、好的股票繼續投資。

中信金今年規劃發放現金股利 1.8 元，創 19 年新高，股利配發率達 63.8%，陳佳文指出，公司希望維持穩定的股利政策，此次之所以配發較高，主要是去年稅後純益 561 億元，創歷史新高，其次，金融資產評價損失迴轉超過 3 百億元，帶動淨值上升，不需要保留那麼多盈餘，使得發放股利能力提高，此次配息並未動用資本公積。

有關銀行業務，陳佳文指出，中信銀海外分子行首季稅前盈餘 54.3 億元，年增 5%，貢獻銀行獲利 35%。觀察去年獲利，海外貢獻約 198 億元，創歷史新高，占比約 37%，顯見海外布局完整，後續無須再投資很多，而是應把營運品質再提升。

陳佳文透露，將看美國西岸是否需要再設分行，由於很多台商前往美國，台美連結較深，中信銀目前在紐約有分行，西岸服務可能比較不到位，若在當地設立分行，對服務將有助益。