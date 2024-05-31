〈中信金法說〉總座澄清與新光金無接觸 併購好銀行仍是選項

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-31 18:52

陳佳文指出，台灣金融業發展非常的成熟，不論是銀行、保險、證券等，都非常成熟，但要靠自身營運而非併購的成長，基本上，要超過兩位數非常困難，他強調，透過併購可以增強效能、提升收益，永遠都是不排除的。

陳佳文說，理論上，最理想、好的併購對象，他個人認為就是一家又好、又大的銀行，理由是，雖然中信已經是台灣最大的銀行，但在台灣的存放部位的市占率大概只有 8%，這個在全世界來說是相當罕見，在國內市場的市占率竟然這麼小。

陳佳文說明，中國信託銀行在國內市場是有很大的特許經營權，坦白說，我們也做得相當不錯，管理能力也相當好，所以如果能夠有併購機會來擴大規模及客戶群，創造的綜效應該是最大的。

其次考量的就是分行家數，陳佳文坦言「應該是不大夠」，很多投資者會問現在不是都已數位化了，還需要分行嗎？陳佳文說，其實國外好的銀行如 JB Morgan、加拿大的 RBC，都是美加最大、最好的銀行，他們對實體分行的擴充，仍舊是不遺餘力。

簡單的講，很多服務或複雜的交易，用線上方式很難去成就，還是必須用實體分行來服務才有溫度，尤其現在反詐要求更加嚴格後，很多交易必須臨櫃來做，包括關懷詢問，整個交易時間比以前拉長很多。因此，擴大分行規模來滿足客戶需求，也是我們的考量之一。

陳佳文進一步指出，能夠併購好的銀行是最理想的情況，若是壽險或證券有一些不錯的標的，可以和中信互補或增加營運規模，提升營運效率，價格也合理，不排除會去評估，這是中信併購基本上的理念。

陳佳文透露，其實中信有設立綜合企劃部，每年有很多案子在評估，但合併的事情複雜度很大，除了財務試算外，有時候需要講緣分。

簡單來講，你看得上的人家、人家不見得看得上你，他看得上你、你也不見得看得上他，就算兩個情投意合都看得上，主管機關也不見得會核准，陳佳文強調，這裡面有很多複雜的因素，所以才說理論跟實際常常有很大的差異。