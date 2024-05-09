中信金前4月賺260億元EPS 1.33元 銀行獲利受這因素干擾
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-09 20:13
中信金 (2891-TW) 今 (9) 日公告 2024 年 4 月自結獲利，單月稅後純益為 51.07 億元，月減 32.58%、年增 50.56%；累計前 4 月份合併稅後純益為 260.27 億元，年增 59.16%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.33 元。
中信金表示，子公司中國信託商業銀行單月稅後純益 26.37 億元，較前三個月低，主要因為 4 月份放款動能強勁，依規定需提列相關備抵，財富管理動能則維持穩健。
與去 (2023) 年同期相比，銀行業務因存放款基盤擴大及財富管理銷售動能成長，帶動整體稅後純益較去年同期成長 5%。
另外，台灣人壽保險公司 4 月則因美元升值產生匯兌利益，且有股票處分利得挹注，單月稅後純益 22.24 億元。
保險業務部分，初年度保費較去年成長 42%，今 (2024) 年以來美元持續升值，相關匯兌利益得以降低大部分避險成本之壓力，再加上股債資本利得較佳，獲利較去年同期大幅增加。
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