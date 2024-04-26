中信金拍板配1.8元現金股利創19年新高 殖利率5.8%

中信金 ( 2891-TW ) 今 (26) 日董事會通過，每股配發 1.8 元現金股利，創 19 年以來新高，總計發放 35.19 億元，盈餘配發率約 63.8%，以 26 日收盤價 31.15 元計算，現金殖利率約 5.8%，在金融股中表現屬前段班。

中信金目前擁有 53.8 萬名股東，受到許多存股族青睞，總經理陳佳文日前於法說會上表示，以產業性質來說，金融業獲利相較科技業比較沒有爆發力，但較為穩定，許多股東會把收取股息作為收入來源，尤其是退休族群，中信金以往都以現金股利為主，未來會維持穩定發放的策略，提供投資人穩定的現金流。