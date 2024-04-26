中信金拍板配1.8元現金股利創19年新高 殖利率5.8%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-26 19:56
中信金 (2891-TW) 今 (26) 日董事會通過，每股配發 1.8 元現金股利，創 19 年以來新高，總計發放 35.19 億元，盈餘配發率約 63.8%，以 26 日收盤價 31.15 元計算，現金殖利率約 5.8%，在金融股中表現屬前段班。
中信金 2023 年稅後純益 560.81 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 2.82 元，2023 年度預計配發每股 1.8 元現金股利，為 2005 年以來新高，盈餘配發率為 63.8%，略低於 2022 年度的 64.5%。
中信金同日公告，董事會決議乙種特別股股息每股配發 2.25 元，丙種特別股每股配發 1.92 元現金股利。
中信金目前擁有 53.8 萬名股東，受到許多存股族青睞，總經理陳佳文日前於法說會上表示，以產業性質來說，金融業獲利相較科技業比較沒有爆發力，但較為穩定，許多股東會把收取股息作為收入來源，尤其是退休族群，中信金以往都以現金股利為主，未來會維持穩定發放的策略，提供投資人穩定的現金流。
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