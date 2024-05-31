〈中信金法說〉陳佳文首談辜仲諒重回董事會 三大面向將有正面助益

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-31 19:06

中信金控 (2891-TW) 今 (31) 日召開法人說明會，外界聚焦大股東辜仲諒重回中信金董事會議題，總經理陳佳文首度發表看法，他表示，大家都知道他是「控制性的股東」，無論從資歷或人脈來看，可以期待未來在業務拓展、關係維護、與經營團隊溝通等面向，將有正面的助益。

中信金本月中旬發布重訊，公告仲遠投資及宜詮投資法人董事將由中信慈善基金會董事長辜仲諒及中信金前總經理吳一揆出任，任期至 2025 年 6 月 16 日，辜仲諒暌違 17 年重回金融圈核心，而吳一揆此次回鍋，被推舉為中信金副董事長。

媒體相當關注辜仲諒重回中信金董事會一案，對此，陳佳文回應，大家都知道，他就是中信金控最大的股東，也可說是「控制性的股東」，也就是說，在董事會裡面，他有法人代表。就算他以前沒有在董事會內部，但對於中信金的發展、重大事項，還是非常的關心，而且具有一定的影響力。

陳佳文進一步指出，辜仲諒現在回到董事會裡，從他的資歷來看，不僅當過銀行的總經理、董事長，也曾任金控總經理，此外，他在台灣的人脈，或是東南亞、日本的人脈都非常的好，所以他回到董事會裡面，對於業務拓展、關係維護，可望有正面的助益。