AI推動大容量存儲需求 Q2 Enterprise SSD合約價續揚逾2成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-31 15:10

研調機構 TrendForce 今 (31) 日指出，第二季 AI 伺服器對大容量 SSD 的需求持續看漲，除了推升第二季 Enterprise SSD 合約價格續漲超過 2 成，第二季 Enterprise SSD 營收成長幅度仍有機會續增 20%。

TrendForce 表示，AI 伺服器帶動大容量存儲需求明顯成長，部分北美客戶開始擴大採用 QLC 大容量 SSD 取代 HDD，帶動第一季 Enterprise SSD 採購位元季增逾 2 成，在量價齊漲情況下，今年第一季 Enterprise SSD 營收達 37.58 億美元，季增 62.9%。

TrendForce 說，由於 QLC 大容量產品的需求動能明顯優於其他容量，三星 (Samsung) (005930-KR) 及 SK 集團集團旗下的 Solidigm 占有優勢。

三星作為北美客戶 Enterprise SSD 產品的主要供應商，訂單成長明顯優於其他業者，加上能供應 QLC enterprise SSD 產品，帶動第一季 Enterprise SSD 營收達 17.82 億美元，季增 85.4%，而受惠北美需求仍強勁，第二季營收可望再季增 3 成以上。

SK 集團方面，旗下 Solidigm 長期耕耘 QLC Enterprise SSD 產品，隨著 AI 客戶擴大採用，訂單呈現翻倍成長，帶動第一季 Enterprise SSD 營收達 11.44 億美元，季增 49.3%。第二季同樣持續受惠大容量 SSD 訂單支撐，預估營收可望再成長逾 3 成。

美光 (MU-US) 受惠量價齊漲，第一季 Enterprise SSD 營收達 3.74 億美元，季增 49.4%。

鎧俠 (Kioxia) 第一季 Enterprise SSD 營收達 3.26 億美元，季增 50.1%。第二季持續獲北美客戶訂單支撐，營收有望再季增約 2 成。威騰 (Western Digital) 客群多集中北美，但受限於產品線較侷限，營收僅季增 18.1%，達 1.33 億美元。