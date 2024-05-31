〈COMPUTEX〉廣運將參展 以第二代雙相浸沒冷卻系統等爲主題

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-31 17:12

廣運 (6125-TW) 今 ( 2024) 年業績可望呈現逐季攀高同時，積極發展市場前景看佳的水冷散熱系統的廣運董事長謝清福及執行長謝明凱昨 (30) 日又現身在輝達 (Nvidia) (NVDA)執行長黃仁勳與台灣科技巨頭的餐會上，事實上，黃仁勳本次爲 COMPUTEX 而來台，而廣運也參與本次盛會的展出，並以第二代的雙相浸沒冷卻系統等爲展出主題。

6 月 4 日起開展的 COMPUTEX(台北國際電腦展)，正處於 AI 伺服器鋒頭最健的時刻，而廣運參展的內容，則涵蓋了包括雙相浸沒冷卻 (第 2 代)、Sidecar、ORv3 機櫃、水冷板及充電椿液冷監控主機等產品。

同時，廣運向金管會送件辦理發行 1 萬張的現增股申報生效，擬發行的的 1 萬張現增股，暫訂以每股 65 元溢價發行，將募集 6.5 億元，並擬發行 6 億元的無擔保可轉換公司債 (CB)，這兩筆籌資案估計自市場募集逾 12.5 億元， 其中以 6 億元的無擔保可轉換公司債 (CB) 募集進度最快，依時程規劃將在下次展開競拍，預計在 6 月下旬前可完成募集。

廣運跨入第三代半導體並成立熱傳事業群，目前散熱解決方案已擴及由原來 AI 數據機房、伺服器應用，擴及到 5G 基地台、車載以及儲能系統。同時，廣運也提供新客製化開放式機架第三版（ORv3）機櫃水冷散熱建置，CDU 水、氣冷散熱模擬方案，新開發應用部份目前配合客戶進度執行驗證中，依客戶需求熱度高。

廣運今年在包括自動化倉儲等工程大量接單同時，廣運也預先以 CB 及辦理現的籌資方式自市場募集資金因應。