〈台幣〉股匯雙殺 爆量重貶1.43角收32.441元 近月升幅全回吐

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-30 18:49

國際美元反彈，受外資擴大賣股匯出影響，台北股匯今 (30) 日同步走弱，新台幣兌美元匯率跟隨韓元跳水，一口氣摜破 32.3、32.4 元兩道關卡，終場重貶 1.43 角，收在 32.441 元，近 1 個月以來的升幅全數回吐，台北及元太外匯市場總成交值放大至 24.89 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.32 元，盤中最低來到 32.458 元， 終場收在 32.441 元，貶值 1.43 角，為 5 月初以來的最低點，外資大舉匯出，出口商雖有進場拋匯，仍擋不住這波美元買盤，台北外匯市場成交金額 18.16 億美元，元太外匯市場成交值 6.73 億美元。

根據央行統計，美元指數今天上漲 0.25%，主要貨幣對美元方面，韓元跌勢最深，單日貶幅高達 1.04%，新台幣重貶 0.44%，歐元貶值 0.4%，新加坡幣貶 0.22%，日元則升值 0.12%，人民幣同樣小升 0.03%，亞幣呈現兩樣情。

美國 5 月消費者信心指數意外升至 102，消費者對未來一年通膨預期飆升至 2023 年 12 月以來新高，帶動美債殖利率持續飆升，近二日資金瘋狂回流美元。