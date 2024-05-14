精測遭Technoprobe控告 要求賠償3165萬元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-14 18:36

精測強調，Technoprobe 聲稱的系爭專利乃是 2020 年 9 月 21 日才始公告，而其主張專利侵權之主要依據，為本公司於 2018 年 6 月晶圓測試研討會 (SWTW) 發表之簡報資料。惟系爭簡報發表時，Technoprobe 公司之專利尚未公告，本公司根本無從侵害 Technoprobe 公司之系爭專利。

此外，精測所發布的簡報資料內容，僅涉及成本材料分析，而不涉及製程方法，更與雷射切割無關，故 Technoprobe 以本公司所發布之簡報資料，即稱本公司侵害其專利云云，要屬無稽。甚者，本公司製程與系爭專利製程顯有不同。