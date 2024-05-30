集保結算所App再創里程碑 用戶數突破500萬

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-30 17:49

集保結算所宣布，目前投資人新開證券戶時選擇申請「集保 e 手掌握」App 的比例逾 9 成，App 用戶數快速成長，已突破 500 萬戶大關，提供投資人一站式的證券、基金、銀行存款及股利配發、ETF 收益分配等股東權益整合查詢服務。

集保結算所總經理陳德鄉表示，「集保 e 手掌握」App 提供多元化資產整合查詢服務，投資人除可查詢名下證券的庫存市值及交易明細，並可查詢於投信及基金銷售機構申購之境內外基金資產訊息，同時也可查看於 16 家金融機構的存款餘額及交易明細。

去年「集保 e 手掌握」6 月再新增股務事務電子通知 (eNotice) 的串接申請、查詢及推播功能，投資人除可透過電子郵件接收電子化股利通知書外，亦可於 App 查詢股利發放金額或股數，今 (113) 年 3 月電子通知範圍，更擴展至 ETF 收益分配。