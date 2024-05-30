〈陸港盤後〉中國要逐步取消新能源車限購 汽車零件類股逆勢走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-30 16:30

中國 A 股市場三大指數周四（30 日）收盤漲跌互見，滬指跌破 3,100 點，但汽車零件類股逆勢走高，利多是中國政府宣布要逐步取消新能源車限購措施。

滬指周四收盤跌 0.62% 報 3,091.68 點，深證成指跌 0.32% 報 9,384.72 點，創業板指漲 0.11% 報 1,813.15 點。兩市成交額合計人民幣 7,233 億元。

香港恒生指數周四收盤跌 1.34%，報 18,230.19 點，恒生科技指數跌 0.33%，報 3,752.76 點。

據《新華社》周三報導，日前國務院印發《2024－2025 年節能降碳行動方案》，提到要逐步取消各地新能源車購買限制措施，落實便利新能源車通行等支持政策。

目前北京、上海、廣州等城市都對新能源車購買設置了購買條件。如上海要求購車人社保繳納一定年限，北京要求購車人透過排隊搖號方式獲取新能源車牌照配置指標後，方有購買資格。

不過，深圳剛剛鬆綁了限購措施，取消了社保限制。

深圳市交通運輸局在 5 月 11 日發布《關於調整新能源小汽車增量指標申請條件的通告》，提到「取消非深戶籍人員申請新能源小汽車增量指標社保限制，放寬名下僅有 1 輛在深圳市登記的小汽車個人申請混合動力小汽車增量指標的條件限制」。

也就是說，深圳市市民只需要持居住證，即可申請新能源小汽車增量指標，而已有 1 輛粵 B 牌的個人，還可以再申請購買 1 輛混合動力小汽車。此前，消費者在深圳購買新能源車，需要連續在深圳繳納 24 個月以上的社保。

招商證券認為，放寬汽車限購政策的目的，是充分釋放消費潛力，放鬆限購是一種政策成本低、見效快的刺激方式。

乘聯會秘書長崔東樹也指出，放開限購能有效促進消費潛力，尤其是部分限購導致城市汽車保有量嚴重落後的城市，汽車消費有較大消費增長空間。他多次呼籲汽車保有量低於 400 萬的城市完全放開限購。

中國逐步取消新能車限購政策，有望進一步提升新能源車滲透率。乘聯會數據的顯示，4 月新能源車市場零售 67.4 萬輛，年增增 28.3%；新能源車國內零售滲透率為 43.7%，較去年同期提高 11.7 個百分點。