〈財報〉Salesforce Q1營收不如預期 2006年來首見 盤後崩跌16%以上

鉅亨網編譯許家華 2024-05-30 09:21

全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 Salesforce (CRM-US) 周三 (29 日) 發布 2025 會計年度第一季營收低於預期，且第二季財測不如華爾街預期，引發盤後股價暴跌 16% 以上。

第二季財測關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS：調整後 2.34 美元至 2.36 美元 vs. 2.40 美元 (LSEG 查訪預期)

營收：92 億美元至 92.5 億美元 vs. 93.7 億美元 (LSEG 查訪預期)

2025 全年度財測關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS：調整後 9.86 美元至 9.94 美元 vs. 9.76 美元 (LSEG 查訪預期)

營收：377 億美元至 380 億美元 vs. 380.8 億美元 (LSEG 查訪預期)

Salesforce 上調 2025 全財年的獲利預期，3 個月前 EPS 預期範圍在 9.68 美元至 9.76 美元之間，但仍維持營收預期範圍。

第一季 (4/30 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS：調整後 2.44 美元 vs. 2.38 美元 (LSEG 調查的共識預期)

營收：年增 11%，自 82.5 億美元上升至 91.3 億美元 vs. 91.7 億美元 (LSEG 調查的共識預期)

純益：15.3 億美元或每股 1.56 美元 (去年同期純益 1.99 億美元或每股 20 美分)

根據 LSEG，這是 Salesforce 自 2006 年來第一次營收低於預期。

總裁兼營運執行長 Brian Millham 表示，Salesforce 本季度經歷了預算審查和比平常更長的交易週期。管理層實施了市場化改革，減少了預訂量。

Salesforce 全體五大產品領域都對成長做出了貢獻，但「專業服務和其他類別」的營收年減 9% 至 5.48 億美元，且低於 StreetAccount 共識預期的 5.729 億美元。

Salesforce 財務主管 Amy Weaver 預計，本財年專業服務業務的交易將會壓縮，專案也會放緩。

Salesforce 第一財季開始出售 Einstein Copilot 助理銷售員和客戶服務代表，且所有 Slack 付費用戶都可以使用人工智慧功能，例如對話摘要和每日回顧。

《華爾街日報》報導，Salesforce 曾洽談收購資料整合公司 Informatica，但數周後再次報導該談判已破裂。

Weaver 表示，Salesforce 收購需要「一個明確的價值增值時間表」。