〈財報〉Salesforce Q1營收不如預期 2006年來首見 盤後崩跌16%以上
鉅亨網編譯許家華 2024-05-30 09:21
全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 Salesforce (CRM-US) 周三 (29 日) 發布 2025 會計年度第一季營收低於預期，且第二季財測不如華爾街預期，引發盤後股價暴跌 16% 以上。
第二季財測關鍵數據 vs. 分析師預期
- EPS：調整後 2.34 美元至 2.36 美元 vs. 2.40 美元 (LSEG 查訪預期)
- 營收：92 億美元至 92.5 億美元 vs. 93.7 億美元 (LSEG 查訪預期)
2025 全年度財測關鍵數據 vs. 分析師預期
- EPS：調整後 9.86 美元至 9.94 美元 vs. 9.76 美元 (LSEG 查訪預期)
- 營收：377 億美元至 380 億美元 vs. 380.8 億美元 (LSEG 查訪預期)
Salesforce 上調 2025 全財年的獲利預期，3 個月前 EPS 預期範圍在 9.68 美元至 9.76 美元之間，但仍維持營收預期範圍。
第一季 (4/30 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期
- EPS：調整後 2.44 美元 vs. 2.38 美元 (LSEG 調查的共識預期)
- 營收：年增 11%，自 82.5 億美元上升至 91.3 億美元 vs. 91.7 億美元 (LSEG 調查的共識預期)
- 純益：15.3 億美元或每股 1.56 美元 (去年同期純益 1.99 億美元或每股 20 美分)
根據 LSEG，這是 Salesforce 自 2006 年來第一次營收低於預期。
總裁兼營運執行長 Brian Millham 表示，Salesforce 本季度經歷了預算審查和比平常更長的交易週期。管理層實施了市場化改革，減少了預訂量。
Salesforce 全體五大產品領域都對成長做出了貢獻，但「專業服務和其他類別」的營收年減 9% 至 5.48 億美元，且低於 StreetAccount 共識預期的 5.729 億美元。
Salesforce 財務主管 Amy Weaver 預計，本財年專業服務業務的交易將會壓縮，專案也會放緩。
Salesforce 第一財季開始出售 Einstein Copilot 助理銷售員和客戶服務代表，且所有 Slack 付費用戶都可以使用人工智慧功能，例如對話摘要和每日回顧。
《華爾街日報》報導，Salesforce 曾洽談收購資料整合公司 Informatica，但數周後再次報導該談判已破裂。
Weaver 表示，Salesforce 收購需要「一個明確的價值增值時間表」。
不含盤後走勢，Salesforce 今年迄今股價已上漲 3.5%，落後於同期上漲約 11% 的標普 500 指數。周三盤後大跌 16% 以上，報每股 228.10 美元，這也預告周四將是 Salesforce 自 2008 年金融危機以來市場上最糟糕的一天。
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