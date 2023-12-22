打臉富國！大摩喊加碼Salesforce：市場未充分考慮明年利多因素

Salesforce (CRM-US) 獲摩根士丹利調升股價評級，周四（21 日）股價上漲並刷新 52 周高點，係因分析師認為，投資者尚未充分考慮明年可能提振該股的因素。

摩根士丹利分析師 Keith Weiss 上調 Salesforce 股票評級，自「等權重」調升至「加碼」，並將目標價自 290 美元上調至 350 美元，較周四收盤價隱含漲幅約 30%。

Salesforce 周四股價上漲 2.69%，收每股 267.25 美元。

Weiss 在研究報告中寫道：「投資人預期較低、漲價驅動營收潛在上行、產品綁售和數據雲端的採用，這些為該公司帶來了有吸引力的風險 / 回報。」

有別於 Weiss 的看漲觀點，此前一日富國銀行分析師 Michael Turrin 甫將 Salesforce 的股票評級自「加碼」降至「等權重」，維持目標價在 280 美元不變。

有鑑於該股今年幾乎翻漲一倍，遠勝同期那斯達克指數 43% 漲幅，Turrin 周三研究報告指出，「Salesforce 已因其利潤擴張而斬獲大部分的價值。」

但大摩 Weiss 周四預期，Salesforce 2025 會計年度 (截至 2025 年 1 月) 的營收成長將加速。雖然大部分已經發生，但 Salesforce 還有數個方向可推動潛在的營收成長，而非投資者預期的成長低迷。