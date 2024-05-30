IntelliPhone時代來臨！美銀喊買蘋果：iPhone升級AI將是十年一見的大事

鉅亨網編譯許家華 2024-05-30 12:05

美銀證券表示，蘋果 (AAPL-US) 股價近期一直在反彈，且 iPhone 獲人工智慧 (AI) 升級後，可望進一步推升股價。

蘋果股價今年開局充滿挑戰，投資者在股價上反映了中國需求疲軟，並等待 AI 升級。似乎其他科技大廠都在生成式 AI 賽道上不斷奔馳，就只剩蘋果尚未宣布任何重大更新。

然而，蘋果股價已自今年低點 4 月 19 日觸及的每股 165 美元上漲 16%，周三收盤來到每股 190.29 美元。

許多投資者相信，蘋果 6 月 10 日全球開發者大會 (WWDC) 上必定有 AI 方面的消息。蘋果在自家官網上表示，第一天的主題演講將「展示令人興奮的蘋果最新軟體和技術」，大眾普遍認為這就是 AI iPhone，這將是蘋果股票的大利多。

美銀證券分析師 Wamsi Mohan 周三報告寫道：「我們認為即將推出的 AI 手機 (IntelliPhone) 將推動多年的升級週期，類似智慧手機問世後出現的功能大躍進。」

「由於智慧手機安裝量超過 40 億支，下一代手機的升級週期將是十年一見的大事。」他補充。

Mohan 表示，這些具 AI 功能的手機提供卓越的個人協助、語言處理、健康監測、攝影改良、更安全、更棒的電池管理和 AR/VR 體驗。他對蘋果股票給予「買進」評級，目標價為 230 美元。

Wedbush 分析師 Dan Ives 也同樣引頸盼望 WWDC，他在近期報告形容今年 6 月 10 日的大會將是蘋果「十年來最重要的大事」。他給予蘋果股票「跑贏大盤」的評級，目標價 275 美元。

他在 5 月 23 日的報告中表示：「蘋果生態系統引入 AI 技術後，將讓服務、iPhone / 硬體領域都獲得大量變現機會，為其成長每股增添 30 美元至 40 美元。」