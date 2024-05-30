蘋果開缺找工程師 以協助開發Android版的Apple TV+

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-30 06:47

蘋果 (AAPL-US) 正在尋找一名高級工程師，協助開發 Android 版的 Apple TV + 應用程式，意味著這家公司終於打算將串流媒體服務引進競爭對手的作業系統平台。

根據蘋果近期發布的職缺公告，該公司正在尋找能夠領導一些「有趣的新功能」的開發作業團隊，並幫助建立一個可供數百萬人觀看電視和體育賽事的應用程式。

針對上述報導，蘋果發言人拒絕置評。

此舉意味著蘋果計劃在影視串流媒體市場上取得更多市占率，並且放棄和 Android 的競爭，以追求更多用戶。由於 Android 和 iOS 之間的競爭關係，蘋果很少為 Google 的 Android 作業系統開發軟體。

蘋果在 2019 年推出自家影視串流平台 Apple TV+，加入競爭激烈的串流媒體市場，並砸下巨資發展原創內容。雖然 2022 年憑著《樂動心旋律》拿下奧斯卡最佳影片大獎，蘋果從未透露 Apple TV + 究竟有多少訂閱數或是創造多少收入。

Android 可望為蘋果帶來大量的潛在觀眾來源。即使蘋果在高階智慧手機市場占據主導地位，但 Android 在全球擁有更多用戶，為全球超過 30 億台設備提供支援，蘋果則支援約 22 億台，其中大部分為 iPhone。

長期以來，蘋果致力於讓 Apple TV + 登上更多平台，目前已開放智慧電視、Roku、亞馬遜串流設備和遊戲主機使用 Apple TV+，但始終避開 Android。

雖然蘋果已在 Google Chromecast 串流裝置和許多智慧電視上提供 Apple TV+，但最新的職缺公告表明，該公司正在發展更全面的計畫，告訴求職者他們將「設計和建立一個複雜的應用程式」。

此舉可能是蘋果態度轉變的最新跡象。該公司今年稍早推出 Windows 版本的 Apple Music、Apple TV 和 Apple Device。廣泛來說，蘋果更仰賴服務來實現收入成長，而不只是設備。

和其他串流媒體同業一樣，蘋果也調高 Apple TV + 的價格，去年將訂閱費用調漲至每月 9.99 美元，是五年前推出 Apple TV + 時的兩倍。