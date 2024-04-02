微軟將Teams拆分銷售 Zoom、Salesforce可望受惠

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-02 11:30

微軟 (MSFT-US) 宣布將視訊會議軟體 Teams 與其他 Office 產品分開銷售，有望使競爭對手 Zoom(ZM-US) 和 Salesforce(CRM-US) 從中受惠。

疫情期間為了保持社交距離，企業和學校紛紛採用 Zoom 的視訊會議軟體進行遠距辦公、遠距教學等活動，帶動需求大增，但後續卻難以和微軟的通訊產品抗衡。Salesforce 旗下的 Slack 也在 2020 年向歐盟執委會提出投訴，指控微軟非法綑綁銷售 Office 和 Teams。

微軟公布分開銷售消息後，未來用戶可能必須花費更多的錢才能使用相同的功能。舉例來說，根據部落格貼文和原先的價格表，Office 365 E3 的新客戶未來每月必須額外支付 3 美元。

瑞穗證券 (Mizuho Securities) 分析師周一 (1 日) 發布報告稱：「雖然客戶認為 Zoom 優於 Teams 和其他軟體供應商，但將 Teams 和 Office 365 綑綁銷售的作法，長久以來一直吸引著客戶使用 Teams。」

Zoom 的營收成長率在 2020 年和 2021 年達到超過 350% 的高峰，並在最近一季放緩至 2.6%，成長率已連續七季處在個位數百分比。

瑞穗分析師認為，微軟將 Teams 拆分銷售，應有助於緩解 Zoom 流失用戶的情況。

去年，微軟從包含 Teams 在內等 Office 產品中創造近 530 億美元的收入，較 2022 年成長約 14%。執行長 Satya Nadella 在 10 月的財報電話會議上表示，Teams 每月有超過 3.2 億的活躍用戶。

Salesforce 也是微軟在通訊和協作工具等多項領域的競爭者之一。該公司在 2021 年斥資 270 億美元收購 Slack，為公司成立 25 年以來最大的一筆收購案。在微軟宣布收購協議的幾個月前，Slack 才向歐盟投訴微軟非法綑綁銷售。