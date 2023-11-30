〈財報〉Salesforce削減開支給力 Q3獲利優於預期 盤後漲近9%

全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 Salesforce (CRM-US) 周三 (29 日) 公布第三財季獲利超出分析師預期，激勵盤後股價飆漲近 9%。

第四季財測關鍵數據 vs. 分析師預期

營收：年增 10% 至 91.8-92.3 億美元 vs. 92.1 億美元 (LSEG 查訪共識)

第三財季關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS：調整後 2.11 美元 vs. 2.06 美元 (LSEG 查訪共識)

營收：年增 11% 至 87.2 億美元 vs. 87.2 億美元 (LSEG 查訪共識)

雖然營收自去年同期 78.4 億美元上升 11%，但 Salesforce 歷來年增率都在 20% 以上，顯見由於經濟不確定性和高利率，企業希望減少支出，最近幾個季度的成長率有所下滑。

然而，該股今年迄今上漲 73%，遠勝同期 36% 漲幅的那斯達克指數，主要係因 Salesforce 以降低開支來提振利潤。今年 1 月，Salesforce 宣布重組計畫，包括裁員 10% 和削減部分辦公空間。

Salesforce 周三將 2024 財年營運現金流成長預期自 30% 上調至 33%。

Salesforce 執行長 Marc Benioff 以新聞稿表示，公司去年啟動的獲利成長計畫又取得強勁的季度業績，實現了 87 億美元的營收，並再次提高本財年營業利潤率預測。

各部門成長

客戶支援部門

Salesforce 最大部門，其營收年增 12% 至 20.7 億美元。

軟體銷售部門

營收年增 12% 至 19 億美元

平台和其他 (含 Slack)

營收年增 11% 至 16.9 億美元

Salesforce 周三收高 2.41%，財報發布後，該股大漲 20.15 美元或 8.75%，報每股 250.50 美元，但距離 2 年前的歷史高點約下跌 20%。