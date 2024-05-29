〈臺企銀法說〉Q1新青安撥貸81億年增逾2倍 自住首購剛需支撐Q2房市買氣

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-29 17:51

臺灣企銀 (2834-TW) 今 (29) 日舉行 2024 年第一季線上法人說明會，由副總經理陳紹晃主持，他表示在美國延後降息下，國際可望維持高利率，該行會伺機布局經營穩健和流動性佳的債券，兼顧收益和風險。受惠新青安房貸，展望第二季房市會持續熱絡，將以自住和首購等剛性需求為主。

關於經濟面及資產配置，陳紹晃表示，中央銀行 3 月升息半碼，總裁楊金龍曾表示，和其他國家相比，台灣的經濟景氣基本面良好，通膨相對溫和，故上半年不會調整有升息或降息動作，而美國聯準會有透露下半年才降息，觀察全球大環境目前仍維持高利率，臺企銀會因應趨勢，並配合央行的調息動作來適當調整授信利率，並衡量整體營業成本，來調整資產配置，比如伺機布局經營穩健和流動性佳的債券，兼顧收益和金融風險，針對 SWAP，會留意長短天期的配置，並隨時注意利率變化及投資部位。

針對房貸業務及房市展望，陳紹晃表示，今年台灣房市應會持續熱絡，該行今年第一季的房貸撥貸金額為 206.85 億元，較去年同期增長 32.86%，第一季新青安專案的撥貸金額 81.37 億元，較去年同期成長 2 倍以上，佔所有房貸業務量的 4 成，主要是因去年 8 月上路的新青安專案挹注，使該行房貸業務大幅成長。

受惠於新青安房貸，觀察今年房市買氣可望延續，陳紹晃分析，即使央行 3 月無預警升息半碼，但似對民眾購屋負擔不大，影響不明顯，可見對房市衝擊有限，他樂觀展望買氣暢旺會延續到第二季，將以自住和首購等剛性需求為主要貸放對象。

陳紹晃表示，今年將持續鞏固核心放款業務、積極強化財富管理及個人金融業務推展，透過調整收益結構、多元化獲利來源，健全經營體質。加強海外業務經營也是今年營運重點，截至第一季，該行 OBU 和海外分行獲利佔比提升至 19%，今年亦將持續承作海外優質聯貸，逐步深化海外金融服務，引領海外分行擴大業務，提升海外分行獲利比重。