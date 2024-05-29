〈彰銀法說〉Q1資產與淨值雙創高 下半年衝刺中小放款與自住房貸
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-29 18:48
彰化銀行（2801-TW）於今 (29) 日召開 2024 年第 1 季線上法人說明會，由副總經理王淑芳主持，會中公布第 1 季營運績效與展望，累計總資產突破 3 兆元，總資產與銀行淨值同步創下新高，受益於 AI 商機，國內景氣有望維持「內外皆溫」，下半年將全力衝刺中小企業放款占比與聚焦自住型房貸客戶。
放款成長與多元布局 持續推升彰銀獲利
彰銀在核心業務穩定成長及手續費淨收益的挹注下，第 1 季累計合併稅後盈餘達新台幣 38.31 億元，較去年同期增加 10.99%，每股盈餘為 0.35 元，總資產突破 3 兆元大關，銀行淨值同步創下新高，逾放比率則在授信風險控管得宜下持續維持在 0.17%，覆蓋率提高至 724.11%，資產品質穩健。
王淑芳表示，受惠於整體經濟活動逐漸轉熱，進而帶動中小企業的放款持續增加，新青安優惠貸款亦推升個人房貸業務量，使得全行今年首季的總放款量較去年同期增加 7.9%，總存款量則來自大企業存款與薪轉戶專案活動，較去年同期增加 7.47％。
另外，信託及保險業務的銷售動能強勁，帶動相關手續費收入增加，首季財富管理手續費淨收益占整體手續費淨收益約 58%，且較去年同期成長 51.16%，預估今年財富管理手續費收入可望持續成長。
王淑芳於會中提到，臺灣因受益於 AI 商機與電子產業庫存去化落底，出口及外銷表現持續改善，帶動民間投資動能，國內景氣將有望維持「內外皆溫」的格局，下半年的放款業務推展將以全行授信結構轉型為主軸，全力衝刺中小企業放款占比與聚焦自住型房貸客戶，並針對不同族群提供理財型商品，提高多元化收入。由於金融市場仍有許多不確定因素，包括通膨降溫速度、貨幣政策及地緣政治衝突等，彰銀表示將因應市場變化機動調整資產配置，以維持成長動能。
公司治理績效屢獲肯定，彰銀於證交所 2023 年度第 10 屆公司治理評鑑中，連續 3 年名列前 5%，同時重視普惠金融的發展，與台灣金融研訓院攜手合作，積極推動「金融共好公益計畫」，提倡金融知識普及度向下扎根，預計深入彰化地區 26 個鄉鎮、100 所國小，持續派員擔任講師積極走入校園與社區，以實際行動實踐企業社會責任。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇