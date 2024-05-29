〈臺企銀法說〉Q1手收年增8成賺21.96億 合併淨收益創歷年同期新高86.11億年增8.12%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-29 16:16

臺灣企銀 (2834-TW) 今 (29) 日舉行 2024 年第一季線上法人說明會，由副總經理陳紹晃主持，公布 2024 年第一季財務數字及營運狀況，該行今年第一季合併淨收益 86.11 億元，較去年同期成長 8.12%、主要來自手續費淨收益達 21.96 億元，較去年同期成長 76.81%；在持續增提備抵呆帳下，第一季逾放比 0.16%、備抵呆帳覆蓋率 829.92%，資產品質穩健。

臺灣企銀 2024 年第一季合併淨收益 86.11 億元，較去年同期成長 8.12%，合併稅前淨利 35 億元，較去年同期減少 5.99 億元，陳紹晃說明，下滑主因是今年第一季各項提存較去年同期增加 9.65 億元。

陳紹晃分析，貢獻該行第一季獲利成長動能主要來自手續費淨收益，因台企銀今年持續拓展非利差收入、調整收益結構，強化財富管理的業務，也受惠業務穩健成長，及放款手續費收入挹注，使第一季手續費淨收益達 21.96 億元，較去年同期成長 76.81%，亦成為帶動本季營收成長的主要動能。