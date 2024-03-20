〈台企銀法說〉去年金融商品淨收益累積倍增成獲利動能 逾放比降至0.18%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-20 17:46

臺灣企銀（2834-TW）今 (20) 日舉行 2023 年第四季線上法人說明會，由副總經理陳紹晃主持，公布 2023 年財務數字及營運狀況。2023 年臺灣企銀獲利表現持續穩健成長，合併稅後純益達 105.68 億元，續創百億佳績。

陳紹晃表示，2023 年擺脫金融資產未實現評價損失影響，其他權益已回升轉正，先前因其他權益損失而提列的特別盈餘公積也迴轉至可供分配盈餘，使今年股利發放率較去年提升，盈餘發放率較前年大幅成長，今年更創下 24 年新高，股票股利 1.15 元，現金股利 0.2 元，共 1.35 元，預計 6 月配發股利後，股本將增加 94.56 億元。

臺灣企銀分析，該行 2023 年獲利成長動能主要來自「金融商品淨收益及兌換損益」與「手續費收入淨收益」成長挹注，受惠 2023 年台美利差仍維持高檔，帶動該行財務操作淨收益增加，全年金融商品淨收益及兌換損益累積達 81.49 億元，較 2022 年增加 42.22 億元，成為主要營收成長動能。

該行也積極拓展財富管理業務，創造多元收益來源，促使手續費淨收益較 2022 年呈現雙位數成長。該行持續控管資產品質，適度增提備抵呆帳，加強風險承擔能力，2023 年逾放比降至 0.18%，較 2022 年下降 0.02%，備抵呆帳覆蓋率提升至 720.88%，較 2022 年增加 67.6%。

陳紹晃指出，今年放款業務推展重點將以中小企業放款、外幣放款及房貸業務放款為主，並持續落實風險性資產控管，在兼顧風控及收益性下，妥適配置資本資源，擴大放款營運規模，面對經營環境快速變動，該行今年也將持續調整收益結構開創多元獲利，以穩健報酬為原則協助客戶資產規劃，加強財富管理業務推展，延續手續費收入成長動能，另強化海外業務經營，積極承作海外優質聯貸，引領海外分行擴大業務，強化獲利能力。

臺灣企銀推動永續發展不遺餘力，積極協助國內產業轉型升級，截至 2023 年底「六大核心戰略產業放款」授信餘額為 4,813.24 億元，其中辦理綠電及再生能源授信金額 1,686.63 億元，較 2022 年成長 9.66%。