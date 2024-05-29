集保結算所ETF eNotice全面啟動 使用再創新高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-29 17:37

集保結算所股務事務電子通知 (eNotice) 新服務 ETF 收益分配電子通知服務於今年 3 月 15 日上線，迄今不到 3 個月，在投信業者的支持下，全數有發放收益分配之 ETF 計 160 檔均已納入 eNotice 服務範圍。其中，00878 申請 eNotice 之人數高達 16 萬人，創 eNotice 上線以來單檔 ETF 申請人數之新高紀錄。

繼今年 4 月群益台灣精選高息 (00919) 等 22 檔 ETF 率先使用 eNotice，總計發送近 14 萬筆收益分配發放電子通知予投資人後，目前受益人數最多的台股 ETF 國泰永續高股息 (00878) 亦將於 6 月採用 eNotice 進行季配息通知，經統計，00878 申請 eNotice 之人數高達 16 萬人。

為呼應我國 2050 年淨零排放目標，並提供便利之數位化服務，集保結算所於去年 6 月推出 eNotice 平台，並於今年 3 月擴大納入 ETF 收益分配電子通知服務，目前整體之申請使用總人數已接近 60 萬人，並已發送 60 檔 ETF、逾 22 萬筆電子通知。

另從投資人同意使用 eNotice 之比例來看，已發送之 ETF 電子通知中，以新光美債 1-3 (00831B) 、中信 EM 主權債 0-5 (00849B) 及中信 ESG 投資級債 (00883B) 等三檔 ETF 最高，同意比例均超過三成。

集保結算所協理黃蓁蓁表示，隨全球永續發展潮流及數位化服務之市場需求，集保結算所 eNotice 服務提供市場雙贏之解決方案。

發行公司得透過 eNotice 展現企業 ESG 積極作為、節省紙本印製與寄送成本，並提升股務作業效率；投資人亦得藉由 eNotice 服務，一站式查看採用 eNotice 之發行公司、投信公司所發放之股利及 ETF 收益分配金額，同時為綠色永續盡一分心力。