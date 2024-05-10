〈臺企銀拚數位化〉還在刷本子？公股銀首創 臺企銀供線上查詢15年內交易明細
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-10 20:18
公股行庫首創，臺灣企銀 (2834-TW) 宣布數位金融服務再升級！提供客戶透過網路銀行或行動銀行 App，隨時隨地輕鬆在線上查詢過去 15 年以內的活期性存款帳戶交易明細，免跑分行就能更精確掌握資產變化。
國內銀行業者提供線上歷史帳務查詢多數為 2 年內，超過年限之歷史帳戶須客戶親自到銀行分行臨櫃申請，且須等待分行完成作業通知客戶後，並負擔手續費，才可取得其交易明細。
臺灣企銀表示，本次服務升級除了客戶無需再耗時耗力親臨分行，現在更只需透過網路銀行或行動銀行 App，線上預約臺外幣活期性存款帳戶 2 年以上至 15 年內的資料，確認欲查詢期間，申請後次日即寄送交易明細至客戶留存的電子信箱。
灣企銀指出，多數銀行線上查詢僅提供 2 年以內歷史帳務資料，該行成為公股銀行首家推出預約線上查詢 15 年內歷史帳戶功能，能讓客戶有更便利和快捷的使用體驗，且能掌握自己的資金流動。
該行強調，新服務不僅落實免費用、免臨櫃，落實無紙化、減少碳排放等 ESG 永續發展精神。該行將持續秉持以客戶為核心的精神，持續積極開發創新金融科技應用，提供更便捷、更智能的金融服務，成為客戶首選的數位金融服務銀行
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