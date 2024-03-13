股利創24年新高 台企銀超額配股、配息共1.35元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-13 20:04
台企銀（2834 -TW）今（13 日）召開董事會，會中決議分派現金股利 0.2 元、股票股利 1.15 元，合計股利 1.35 元，是自 2000 年配發股利 2 元以來的新高。本次配息率高達 104.6%，總計將發出配息 16.44 億元、配股 39.45 億股。
台企銀前年獲利首度突破百億元，但去年僅配發 0.34 元股利，創 14 年新低紀錄去年僅配發 0.34 元股利，創 14 年新低。去年全年獲利 105.67 億元，每股稅後純益（EPS）為 1.29 元，今董事會決議擬配發每股 1.35 元股利，含現金股利每股 0.2 元，股票股利每股 1.15 元，將去年低發的股利，藉本次回饋給股東。
台企銀指出，前年獲利首度突破百億元，主因升息衝擊股債市，影響 2022 年的未實現評價損益，提列特別盈餘公積 37.7 億元，故去年僅配發股利 0.34 元。台企銀都會盡可能把盈餘回饋給股東，今年也是依照章程法令規定，提報到董事會及股東會討論再決議。
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