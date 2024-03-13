股利創24年新高 台企銀超額配股、配息共1.35元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-13 20:04

台企銀（2834 -TW）今（13 日）召開董事會，會中決議分派現金股利 0.2 元、股票股利 1.15 元，合計股利 1.35 元，是自 2000 年配發股利 2 元以來的新高。本次配息率高達 104.6%，總計將發出配息 16.44 億元、配股 39.45 億股。

台企銀前年獲利首度突破百億元，但去年僅配發 0.34 元股利，創 14 年新低紀錄去年僅配發 0.34 元股利，創 14 年新低。去年全年獲利 105.67 億元，每股稅後純益（EPS）為 1.29 元，今董事會決議擬配發每股 1.35 元股利，含現金股利每股 0.2 元，股票股利每股 1.15 元，將去年低發的股利，藉本次回饋給股東。