護城河堅不可摧！輝達市值逼近3兆 2030年上看10兆美元 股價還能再漲258%

鉅亨網編譯許家華 2024-05-29 14:32

AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 今年股價已飆漲 130%，市值逼近 3 兆美元，跟蘋果 (AAPL-US) 市值的差距為 2009 年來最窄，但 I/O Fund 科技分析師 Beth Kindig 認為，輝達股價到 2030 年將自目前水準飆升 258%，市值達到 10 兆美元。

Dow Jones Market Data 資料顯示，輝達 28 日收盤市值來到 2.848 兆美元，直逼蘋果的 2.913 兆美元，兩者差距已收斂至 658 億美元、為 2009 年 1 月 20 日以來最窄，目前列為全球市值第三大企業。

輝達股價需觸及 1200 美元，市值才能達到 3 兆美元。目前僅蘋果、微軟 (MSFT-US) 市值曾觸及 3 兆美元關卡。微軟當前市值約為 3.2 兆美元。

Kindig 認為，輝達下一代 Blackwell GPU 晶片及其 CUDA 軟體平台及其在汽車市場的業務將推動公司另一波大規模成長。

Kindig 估計，輝達到 2026 財年末，Blackwell GPU 將超越其前身 H100，並為數據中心帶來 2000 億美元的營收。

Kindig 周二表示：「Blackwell 將賦能並實現數兆個以上的大型語言模型，這正是大型科技公司努力發展的方向。這些組件總共相當於一個非常大的硬體數據中心部分，接著還有軟體....，第三個就是汽車，所以輝達日後還會觸及很多領域，現在對輝達來說，還是非常非常非常早期階段。」

Kindig 認為，輝達長期利多來自於該公司在 GPU 業務方面擁有「堅不可摧的護城河」。

他估計，AI 數據中心市場的總潛在市場 (TAM) 到 2027 年將增至 4000 億美元，到 2030 年將增至 1 兆美元，其中大部分都由輝達拿下，而非對手 AMD (AMD-US) 或英特爾 (INTC-US)，主要是因為輝達的軟體產品正在整合到其硬體產品中。

「CUDA 軟體平台是開發人員學習的平台。因此，與 iOS 類似，真正將用戶鎖定在 iPhone 上的原因是開發人員為 iPhone 開發應用程式。同樣的事情也發生在輝達身上，AI 工程師正在學習 CUDA 平台，以便對 GPU 進行編程，這有助於抓牢這些工程師，而這種組合，我稱之為堅不可摧的護城河。」