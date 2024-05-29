AI教父旋風來台 法人：輝達強力加持 電子股強者恆強

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-29 12:05

AI 教父黃仁勳再次訪台掀起旋風，法人指出，台股近期受輝達財報公布、費半指數創新高等議題，開始出現類股輪動趨勢，AI 跟高股息雙題材聚光。由於 AI 相關類股將會出現強者恆強特性，龐大的資本大多會湧入龍頭股，因此投資人需時刻掌握大型電子股走向。

全球 AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳 26 日已抵台，本次重點行程包括 6 月 2 日於台大體育館演講，分享 AI 時代與全球產業革命、以及出席 6 月 4 日的台北國際電腦展，同場嘉賓包括美超微 (SMCI-US) 董事長蘇姿丰、英特爾 (INTC-US) CEO 季辛格和美國高通(QCOM-US) 總裁艾蒙，可謂眾星雲集。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，輝達第一季表現強勁，22 日時宣布將執行股票拆分計畫，被視為公司前景看好的訊號，將吸引更多投資人進場，預計 6 月 7 日生效。

鴻海也受到輝達激勵，28 日盤中開出 186 元再創歷史新高。同時宣布下半年將 AI 與機器人研發列為主要目標，推出「3+3 轉型策略」，以鴻海領軍、加上鴻準、樺漢等鴻家軍，分別布局電動車、數位健康以及機器人產業，一同搶攻 AI 人型機器人大餅。

梁恩溢進一步指出，國泰台灣高股息基金由專業經理人主動操盤，更能掌握局勢，調整投資組合汰弱留強。基金投資組合緊貼輝達概念股，前十大成分股就包含了如護國神山台積電，鴻海、廣達等伺服器代工大廠，IC 設計龍頭聯發科等半導體核心企業；另因 AI 晶片發展的算力需求日增，散熱廠奇鋐在未來的獲利也被看好，同步被納入投資組合中。

國泰台灣高股息基金聚焦具國際競爭力、持續配發高股息的個股，共分為配息與不配息兩種機制。本基金在同類型中績效亮眼，根據投信投顧公會統計 4 月份績效表，國泰台灣高股息基金在三個月、六個月、一年、二年、三年與自今年以來區段，績效皆位於前 25%。