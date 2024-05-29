輝達勁揚近7% 與蘋果市值差距創2009年來最小

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-29 06:02

人工智慧 (AI) 寵兒輝達 (NVDA-US) 周二 (28 日) 收盤漲近 7%，股價再登歷史高點，與蘋果 (AAPL-US) 的市值差距目前已來到 2009 年以來最小。

輝達周二收在每股 1139.01 美元，市值約 2.848 兆美元，而蘋果目前市值約 2.913 兆美元。根據 Dow Jones Market Data，兩者之間的市值僅差 658 億美元，是 2009 年 1 月 20 日以來最小。蘋果目前市值排名全球第二，僅次於微軟 (MSFT-US)。

此外，兩者的差距幾乎相當於蘋果在 2009 年 1 月的市值，當時蘋果市值為 695.6 億美元，輝達為 38.7 億美元。輝達周二盤中一度飆漲 8% 至 1149.39 美元，登上日內高點並創歷史新高。蘋果午盤交易一度下跌 0.2%。

自上周給出優於預期的 Q2 營收展望並宣布股票分割計畫以來，輝達股價已飆近 13%。繼去年股價翻逾兩倍後，該股今年迄今也漲了一倍多。

去年此時，輝達市值還不到 1 兆美元，且 3 個月前還不到 2 兆美元。根據 Dow Jones Market Data，輝達在 2023 年 6 月 13 日達到市值 1 兆美元的里程碑，接著於今年 3 月 1 日成為最快從 1 兆美元跨越 2 兆美元的公司。

Hargreaves Lansdown 股票分析主管 Derren Nathan 表示：「市場一直在努力跟上輝達不斷改善的成長軌跡。以 30 年代中期的預估本益比來看，這還不像泡沫。」

LSEG 數據顯示，輝達目前本益比為 36 倍，超微 (AMD-US) 為 38 倍，英特爾 (INTC-US) 則是 21 倍。

長期以來，蘋果一直被視為華爾街必買的股票，但其近月表現卻落後於其他大型科技公司。受 iPhone 需求疲軟和中國市場競爭加劇打擊，蘋果今年迄今下跌逾 1%。