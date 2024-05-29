最新研究：GPT-4比人類更擅於分析財報、做出預測

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-05-29 17:20

一項新研究表明，OpenAI 的 GPT-4 有可能是比人類更好的金融分析師。

這些發現可能顛覆金融服務業，與其他商業部門一樣，金融服務業正在競相採用生成式人工智慧技術。

根據芝加哥大學布斯商學院進行的研究，大型語言模型在分析財務報表，並根據這些報表做出預測方面，做得更好。

研究稱：「即使沒有任何敘述或特定行業的訊息，大語言模型 (LLM) 在預測收益變化的能力上，也優於金融分析師。」 「在分析師往往陷入困境的情況下，大語言模型比人類分析師表現出相對優勢。」

研究利用「思維鏈 (chain-of-thought)」提示，指導 GPT-4 識別財務報表的趨勢，並計算不同的財務比率。從那裡，大型語言模型分析資訊並預測未來的獲利結果。

研究指出：「當我們使用思維提示鏈來模擬人類推理時，我們發現 GPT 的準確率達到了 60%，這明顯高於分析師所達到的準確率。」

相較之下，人類分析師的預測準確度更接近 50% 的範圍，正確的比例只有一半一半。

研究的作者表示，大型語言模型能夠識別具有不完整資訊的金融模式和商業概念，這表明該技術應該在未來的財務決策中發揮關鍵作用。

最後，研究發現，將 GPT-4 的財務智慧應用於交易策略可以產生更有利可圖的交易，並具有更高的交易回報，最終擊敗股市。