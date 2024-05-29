〈南亞科股東會〉DRAM復甦受惠2大效益 下半年營運逐季改善 DDR5年底前貢獻

鉅亨網記者魏志豪 桃園 2024-05-29 11:18

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 今 (29) 日召開股東會，總經理李培瑛表示，隨著三大原廠產能大量往 HBM 與 DDR5 挪移，常規產品如 DDR4 市場將逐季好轉，價格也會逐季改善，同時自家的 DDR5 將年底前貢獻，搶攻 PC 及伺服器市場。

李培瑛說，DRAM 產業景氣正逐步復甦，主要受惠兩大效益，一是三大原廠去年底開始減產，減產效益已陸續顯現，二是 DRAM 是生成式 AI 能夠有效發揮很關鍵的零組件，才可以提供運算的速度，輝達 (NVDA-US) H100/GB200 都搭載 HBM，原廠為因應相關需求，也將資源投入在 HBM 上，有助整體產業庫存去化。

李培瑛看好，HBM 現階段佔整體 DRAM 的位元比例仍在個位數，低於 5%，但消耗的產能大於該數字，也帶動 HBM 溢價，預期這種熱絡的情況至少延續到明年，因此儘管南亞科沒有直接切入 HBM 市場，也會受惠常規產品價格上漲。

針對製程與新品，李培瑛說，南亞科每個世代都持續以 30% 的位元提升速度前進，現階段已進入 1B 製程技術，年底也將試產 1C 製程，會更具成本效益，而 DDR5 預期今年下半年小量試產，明年會顯著放量，率先搶佔 PC 與伺服器市場。