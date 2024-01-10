〈南亞科法說〉今年價格逐季揚 下半年營運力拚轉盈

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (10) 日召開法說會，總經理李培瑛指出，今年記憶體價格將逐季上揚，公司減產幅度會逐步降低，位元出貨同步成長，加上首顆 DDR5 即將在下半年量產，營運可望逐季好轉，也期望在下半年努力讓單月、單季損平並轉盈。

李培瑛說，隨著同業從 DDR4 轉向 DDR5，去年第四季價格已經確定觸底反彈，包括 DDR4 報價明顯往上，DDR3 也有改善，預期今年價格反彈會延續一整年，且去年因為市場關係，位元出貨沒有成長，今年將逐季改善，整體需求會再比溫和復甦好一點。

針對新品，李培瑛表示，首顆 16GB DDR5 今年第二季底、第三季初就可有樣品問世，第三季底開始小量生產，可應用在伺服器、PC 應用，目前也已在設計高密度 DDR5，預計第二顆產品密度與速度都會再進一步提升，年中就會開始做試產，將滿足 AI 應用需求。

至於 HBM 領域，李培瑛補充，儘管現在需求高昂，但是相比整體記憶體產量還不多，且市場結構性來說，南亞科不一定要進去做。

細分各領域，李培瑛認為，美國雲端企業的 IT 支出將是觀察重點，PC 庫存逐步修正回到正常水準，AI PC 將進一步升級，加上新的 AI 手機推出，都會刺激高端需求，搭載的 DRAM 容量都會有相當程度提升。