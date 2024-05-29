〈華固股東會〉今年台北及台中兩地持續推案 案量達470億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-29 13:19

上市建商華固建設 (2548-TW) 今 (29) 日召開股東常會，通過每股配發現金股利 7.5 元、股票股利 1 元，合計為 8.5 元。至於 2024 年遇到華固建案入帳的相對空窗期，華固認為，公司仍有保留盈餘約 100 億元，現金股利的發放將會多於獲利表現。同時、華固 2024 年的推案量包括台北及台中兩地，合計將達 470 億元

華固 2023 年全年營收 158.05 億元，毛利率 33.03%，年增 1.12 個百分點，稅後純益爲 35.81 億元，年增 20.73%，每股純益爲 12.95 元。並通過配發現金股利 7.5 元、股票股利 1 元案，合計股利 8.5 元。

華固總經理洪嘉昇說，2023 年公司有「華固上文林」、「華固得月」、「華固一莊」等建案熱銷，而華固 2024 年將再推出 6 筆建案，包括總銷 130 多億元的南港商辦案「華固中央置地」、80 億元的大直商辦「華固時代置地」、台中西屯住宅案總銷爲 108 億元、北屯「美和段案」總銷 40 億元、三重「仁義街 57 號案」總銷近 50 億元、北市信義區「吾雙」總銷達 60 億元，合計 2024 年推案量總銷將高達 470 億元。