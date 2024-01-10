〈南亞科法說〉DRAM價格觸底反彈 去年Q4虧損收斂 全年每股虧2.4元

記憶體業者南亞科 (2408-TW) 今 (10) 日召開法說會，並公佈去年第四季財報，受惠價格觸底反彈、客戶回補庫存，帶動虧損較前季略為收斂，稅後淨損 24.88 億元，淨利率 - 28.6%，每股虧損 0.8 元，累計全年稅後淨損 74.48 億元，較前年同期收斂，每股虧損 2.4 元。

南亞科去年第四季 DRAM 平均售價季增 1-3%，銷售量季增 11-13%。

南亞科去年第四季營收 87.04 億元，季增 12.5%，年增 9.43%，毛利率 - 13.6%，較上季改善 11.6 個百分點，較前年同期轉負，營益率 - 46.5%，較上季改善 9.6 個百分點，負值較前年同期擴大，稅後淨損 24.88 億元，虧損較上季收斂、較前年同期擴大，淨利率 - 28.6%，每股虧損 0.8 元。

南亞科去年營收 298.92 億元，年減 47.51%，毛利率 - 15%，較前年同期轉負，營益率 - 48.37%，較前年同期轉負，稅後淨損 74.48 億元，較前年同期收斂，每股虧損 2.4 元。

南亞科董事會原通過 2023 年資本支出預算 185 億元，實際支出新台幣 132 億元，其中新台幣 44 億元將遞延至 2024 年。2024 年資本支出預計約新台幣 200 億元，尚待董事會決議核准。10 奈米第二代製程技術 (1B) 8Gb DDR4 與 16Gb DDR5 產品規劃於 2024 年導入生產。

南亞科 2023 年再度以優異成績入選道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability World Index) 「世界指數」(DJSI World Index) 成分股及「新興市場指數」(DJSI Emerging Markets Index) 成分股，總評比成績連續六年獲得全球記憶體業排名第一名。