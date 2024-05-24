OPEC+下個月產量會議改線上舉行 傳減產政策將延至下半年

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-24 23:12

根據多家外媒周五 (24 日) 報導，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 將下個月舉行的產量政策會議改成線上舉行，此前原定是在總部維也納舉行面對面會議。據悉，有幾會代表透露，預料 OPEC + 會把目前的減產政策延長到今年下半年。

OPEC + 將於 6 月 2 日開會，比原先預料的晚一天，會上將重新審議每日約 200 萬桶的減產政策，該措施目的是避免供應過剩並支撐國際油價。原油交易商也預料，下個月的會議將延續減產政策，與上述匿名代表預測相同。

據了解，OPEC + 幾周來一直在考慮改成線上會議。有代表表示，主要是考量到沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王 (Prince Abdulaziz bin Salman) 健康狀況不佳以及日前伊朗總統萊希 (Ebrahim Raisi) 空難逝世，才做出這一決定。

不過對許多石油市場觀察人士來說，這一決定的政策含意是顯而易見的。OPEC + 一直在暫停原油供應，以抵消美國產量過剩以及中國和其他地區脆弱的經濟展望。市場情報公司 Kpler Ltd. 首席分析師 Viktor Katona 表示，改成線上開會就是減產措施延續的最明顯跡象。

此外，OPEC + 自 2020 年以來僅在維也納總部召開兩次面對面會議，在新冠疫情期間以來一直是線上開會形式。

去年 11 月，在非洲成員國的產出配額爭議中，OPEC + 在最後一刻也做出類似的改變。這一次，代表們沒有表現出任何爭議。

本輪產量限制協議的先前延長是由 8 個成員國在各自的聲明中宣布的，而不是由 OPEC + 宣布的，其他成員國在 2024 年剩餘時間內的供應配額已確定。

由於該組織的干預取得一定的成功，在倫敦將國際原油價格推高至每桶 80 美元以上。國際貨幣基金 (IMF) 估計，沙國需要油價接近 100 美元，才能支付其雄心勃勃的支出計畫。

除了決定是否延長減產，OPEC + 也正在審查成員國的產能，結果可能會影響到其各自的 2025 年目標。知情人士透露，到目前為止，這一過程涉及與被任命評估此事的外部顧問進行艱難的談判。