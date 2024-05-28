高盛：全球石油需求將至少再成長十年才達峰值

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-05-28 15:20

高盛分析師表示，全球石油需求將至少再成長十年，他們預計電動車銷售動能放緩，將使石油產品需求保持強勁直至 2034 年。

高盛分析師將 2030 年石油需求預測，從先前的每日 1.06 億桶上調至每日 1.085 億桶。

高盛目前預計。全球石油需求將於 2034 年達到峰值，約為每日 1.1 億桶。以 Nikhil Bhandari 為首的該行分析師表示，隨後的幾年石油需求將保持平穩，直到 2040 年左右。

高盛分析師在報告中寫道：「我們預計石油需求高峰將於 2034 年出現，達到每日 1.1 億桶，隨後，我們預計到 2040 年，複合年增長率 (CAGR) 需求將溫和下降 0.3%。」

分析師表示，全球石油需求成長的大部分，將來自以中國和印度為首的亞洲新興市場，這與所有其他預測者的觀點相呼應，他們預計這兩個經濟體將成為全球石油需求成長的最大貢獻者。

另外，高盛最近在一份報告中表示，「全球電動車 (EV) 的銷售勢頭正在放緩，而混合動力車 (HEV) 和插電式混合動力車 (PHEV) 的競爭力比最初想像的要更強。高盛研究分析師 Kota Yuzawa 表示，對電動車銷售的悲觀看法變得更有可能。

高盛表示，純電動車銷售放緩，是由於對電動車資本成本日益擔憂、美國政府政策和今年其他選舉的不確定性，以及對快速充電站短缺的擔憂造成的。