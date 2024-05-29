〈能源盤後〉市場等待周末OPEC+會議 Brent原油收登本月最高點

鉅亨網編譯許家華 2024-05-29 06:10

國際油價周二 (28 日) 收高，係因大多數交易者預期石油輸出國組織及其盟國(即 OPEC+) 本周末的會議將決議把自願減產措施延續至第三季。

全球基準的 Brent 原油價格收盤創本月最高，係因中東局勢緊張，為市場提供了支撐。巴勒斯坦官員稱以色列空襲加薩城市拉法，造成數十人死亡。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.11 美元或 2.7%，收每桶 79.83 美元，為 5 月 17 日以來的最高收盤價。由於陣亡將士紀念日假期，WTI 原油周一沒有收盤價。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.12 美元或 1.4%，收每桶 84.22 美元，為 4 月 30 日以來近月 Brent 原油期貨最高收盤價。該期貨周一收高 98 美分或 1.2%。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 1%，收每加侖 2.51 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.1% ，收每加侖 2.47 美元。

6 月交割的天然氣價格上漲 2.8%，收每百萬 Btu 2.59 美元。該期貨周三收盤到期。

市場驅動力

瑞訊銀行 (Swissquote Bank) 高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，「地緣政治緊張格局支撐油價進一步上漲，加上美國進入高需求的夏季，以及 OPEC 對其前景的限制性基調。

美國經濟諮商會 (CB) 周二公布的美國經濟數據樂觀。，5 月消費者信心指數自上個月修正後的 97.5 反彈至 102，為該指數連續三個月下降後首次上升。

Ozkardeskaya 在上述數據公布前表示，「石油市場情緒傾向於上行，但反彈至每桶 80 美元上方有一大風險：通膨交易可能減弱。倘若各國央行將降息計畫延後至夏季，石油需求前景恐受打擊並縮限復甦。」

《華爾街日報》報導，以色列總理 Benjamin Netanyahu 稱，周日空襲拉法而造成平民死亡是「悲劇性錯誤」。與此同時，以色列和埃及官員周一舉行會談，係因此前兩國之間的衝突導致一名埃及軍官死亡。

儘管以色列和埃及之間的衝突恐引發市場對地區戰爭的擔憂，但 XS.com 市場分析師 Samer Hasn 稱，他「完全排除這會引發一場廣泛戰爭的可能性」。

在此背景下，上周跌逾 2% 的 WTI 和 Brent 原油周二收高，近期走跌部分與市場擔憂聯準會 (Fed) 將利率更長期維持在當前水準相關。Brent 近期原油期貨較遠期的溢價縮小，呈現現貨市場疲軟的跡象，這也令人擔憂。

本周市場預計轉而聚焦 OPEC+ 會議。該會議將於 6 月 2 日 (周日) 以視訊方式舉行。(原定 6 月 1 日)

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示，OPEC + 決定以視訊方式召開會議，此舉被解讀為，經歷去年 11 月會議的混亂並看到安哥拉離開 OPEC 後，成員國預計不會出現任何重大分歧。

交易者正觀望 OPEC 是否會延長原訂 6 月底結束的一整套減產措施。

「目前的減產措施可能會持續至少三個月，直到第三季末。從 OPEC+ 的角度來看，任何其他事情都會令人大吃一驚，並可能引發石油市場不必要的動盪。」Fritsch 寫道。