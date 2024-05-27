〈國建展望〉全年在北中南推七大案 總銷達600億元創新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-27 13:31

國泰建設 (2501-TW) 與日本三井不動產集團再度攜手推案，宣布在新北中和一期「META PARK」幾近完銷，二期「METRO PARK」正式登場。今年爲國建 60 周年，董事長張清櫆今 (27) 日表示，2024 年將在北中南各地區推出 7 案，總銷約 600 億元，創下歷年新高。

國建 2024 年將在台灣北、中、南各地區推案達 600 億元，預估分回額約 300 餘億元，也將對未來持續 5 年的營收推進具有挹注效果。今天推出新北指標大案中和「META PARK」、「METRO PARK」2 期總銷金額合計逾 320 億元。

國泰建設今年爲創立 60 周年，張清櫆指出，一路走來產品主要是住宅，近年也朝其他不動產領域多元發展，希望未來國泰建設是綜合開發商。未來持續布局精華區土地、慎選合作夥伴與優質廠商，並透過多元開發的方式，與合作夥伴組成策略聯盟，增加複合式開發視野與機會。

國建與三井於 4 年前開始合作，除了住宅、飯店，也合作商場，像是敦化北路花園飯店案、高雄鳳山 lalaport 商場，及台南「UNi PARK」、三重「RIVER PARK」、中和「META PARK」「METRO PARK」住宅案，另外雙方也成功取得新竹市政府崙子段公辦都更案，目前於全台六都評估適合開發的住宅或複合式不動產。