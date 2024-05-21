〈房產〉南港2000坪都更案資金到位！華南銀行主辦築源建設72億聯貸案簽約

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-21 17:24

華南銀行統籌主辦築源建設股份有限公司 72 億元聯合授信案，已順利完成募集並於今 (21) 日舉行簽約儀式，由華南銀行董事長張雲鵬代表聯貸銀行團與築源建設公司董事長林智源完成簽約, 本建案基地係台北市南港少見的大地坪都更重建案。

華南銀表示，聯貸案資金主要用於開發臺北市南港區都市更新案，由華南銀行統籌主辦，並獲得臺灣企銀、台新銀行、凱基銀行、高雄銀行、台中銀行等金融機構共同參與，以實際行動全力支持政府推動都市更新政策。

此次都市更新基地座落於台北市南港區東南街的二側，歷時逾 20 年整合完成，係台北市精華區內少見超過二千坪大地坪的都更重建案。本都更案緊鄰捷運板南線南港展覽館站及南港火車站，並鄰近南港軟體園區、國家生技園區、台北流行音樂中心等大型公共空間，及環球購物中心、CITYLINK、三井 LaLaport 等大型購物中心，交通便利、生活機能佳，建物規劃取得「銀級綠建築」標章，興建完成後不僅可改善整體社區環境，並大幅提升建築結構、居住安全及生活空間品質，進而帶動附近老舊社區重振榮景。

華南銀行響應政府國家住宅政策，近年來全力配合都更危老融資，透過「都更危老華南隊」提供都更危老一條龍服務，從整合諮詢、規劃設計、發包興建，一直到交屋售後服務，協助住戶實現在地新生活，截至 2024 年 4 月底，核准重建相關授信額度逾 2,400 億元，累積辦理件數達 296 件，為泛公股行庫中排名第二，今年 1 至 4 月都更危老案件已承作 15 件，金額 102 億元。