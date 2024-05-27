轉正！中國4月工業利潤年增4%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-27 11:00

中國國家統計局周一（27 日）公布 4 月規上工業企業利潤數據，數據顯示中國經濟持續向好，工業企業利潤增速轉正。

據《華爾街見聞》報導，今年 1～4 月中國全國規模以上工業企業利潤總額為人民幣 2.09469 兆元，較去年同期增長 4.3%。4 月規模以上工業企業利潤年增 4%，優於去年同期的負成長 3.5%。

從企業類型來看，今年 1～4 月，在規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額為 7,396.4 億元，年降 2.8%；股份制企業利潤總額 1.55081 兆元，增長 0.9%；外商及港澳台投資企業利潤總額 5,285.9 億元，成長 16.7%；私營企業利潤總額 5,448.0 億元，增加 6.4%。

國家統計局工業司統計師于衛寧表示，今年 4 月，隨著宏觀組合政策落實落細，效果持續顯現，市場需求繼續回暖，工業生產回升，規模以上工業企業效益持續恢復。

不過，于衛寧也坦言，國內有效需求仍然不足，外部環境依然複雜嚴峻，工業企業效益恢復基礎仍需鞏固。