中日韓領導人會談時隔四年半重啟 釋出什麼信號？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-27 09:00

睽違四年半，中國、日本、韓國周一（27 日）將在首爾舉行三方會談，專家推測這三個國家可能會跳過棘手的地緣政治問題，轉而討論貿易、供應鏈穩定、旅遊業免簽證等問題。

中國國務院總理李強周日上午乘包機離開北京，赴韓國出席第九次中日韓領導人會議。李強中午抵達首爾，韓國政府高階官員、中國駐韓國大使邢海明等到機場迎接。

據《新華社》報導，李強周日下午拜會韓國總統尹錫悅。雙方同意適時舉行外交部門高級別戰略對話、副部級外交安全 2+2 對話，適時啟動中韓 1.5 軌對話交流機制。雙方同意加快推進中韓自貿協定第二階段談判，發揮好經濟部長會議和產業投資合作、產供鏈合作、出口管制對話等溝通機制作用，重啟中韓人文交流促進委員會和青年交流，進一步為兩國人員往來提供便利。

中國是日本、韓國最大貿易夥伴，2022 年中韓、中日貿易額分別約為 3,623 億美元和 3,574 億美元。三國貿易額從 1999 年的 1,300 億美元增至 2022 年的 7,100 多億美元，經濟總量佔全球經濟的比率從 17% 提升至 24%。

《環球時報》指出，中外多名受訪學者表示，中日韓領導人會議自 2019 年 12 月後停擺，如今再度舉行，釋出推動三國合作重回正軌的積極信號，對亞洲和世界都有重要意義。

《環球時報》並說，在談及此次中日韓領導人會談時，「面向未來」成為各方最常被提及的熱詞，彰顯各方渴望以重啟對話為契機，加深了解、增信釋疑的共同心願。

「日中韓三國領導人時隔約四年半重聚在一起，共同討論關切問題、了解彼此想法，這本身就釋出了三國關係重回正軌的積極信號。」東日本國際大學客座教授西園寺一晃周日表示，在當前複雜的政治格局下，日中韓領導人會談會談，有助於三國之間構築起具有建設性意義的穩固關係，將對東北亞、亞洲甚至世界產生巨大影響。

日本橫濱國立大學名譽教授村田忠禧認為，三國互為重要鄰國，各自在東北亞發揮重要作用，應以中日韓領導人會議重啟為契機，發展更為密切的合作關係。與此同時，中日韓相互交換意見、闡明立場、理解彼此的想法，尤為重要。

據《法新社》報導，中日韓周一將在首爾舉行三方會談，專家推測這三個國家可能會跳過棘手的地緣政治問題，轉而討論貿易、供應鏈穩定、旅遊業免簽證等問題。

首爾峨山政策研究院研究員 Lee Dong-gyu 表示，這三個國家的政治立場出現顯著差異，且日韓與中國的主要競爭對手美國的關係日益密切。

Lee Dong-gyu 說，中日韓在關鍵問題上，包括平壤核威脅、中俄關係日益密切，存在明顯立場分歧，這三個國家幾乎不可能建立共識。因此，為了確保三邊會議取得成功，他說，他們不會討論這些話題，寧願模糊地談論，並強調三國之間的合作。

東京大學經濟安全研究計畫副主任川井大介（Daisuke Kawai）也說：「在安全方面，這場會談不會有任何實質性成果。」