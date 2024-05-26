本週操盤筆記：美4月PCE、歐元區通膨率、零售股和PC大廠財報

鉅亨網新聞中心 2024-05-26 21:50

本週國際重點財經大事包含：美國 4 月個人消費支出物價指數 (PCE)、第一季國內生產毛額 (GDP) 修訂值以及 3 月房市數據等，聯準會 (Fed) 也將公布最新經濟褐皮書。市場同時關注日本東京和歐元區最新通膨數據。

本週操盤筆記 (0527-0601)

1. 美國 4 月 PCE

美國即將在週五 (31 日) 公布最新 PCE 數據。市場普遍預期，4 月核心 PCE 年增率估持平在 2.8%，月增率持平 0.3%。

聯準會 (Fed) 上週公布會議紀錄顯示，官員們認為，在通膨率連續三個月維持在高檔，且未能如預期降溫的情況下，將利率維持在當前水平的時間，可能比原先預期還要更長。若通膨再次升溫，部分官員甚至願意支持進一步降息。

AJ Bell 分析師認為，考量到 Fed「仰賴數據」的立場，決策官員和投資人將尋求通膨降溫以及更溫和的數據表現。

在關鍵通膨數據公布之前，率先於週二 (28 日) 出爐的是 5 月經濟評議會消費者信心指數，屆時將向市場揭示美國經濟是否保持強勁，Fed 也將於週三 (29 日) 公布經濟褐皮書。與此同時，美國 Q1 國內生產毛額 (GDP) 修訂值定於週四 (30 日) 揭曉，同日出爐的還有每週的失業金申請數據。

2. 歐元區 5 月 CPI

人們還將密切關注下週出爐的歐元區通膨數據。市場普遍預期，歐洲央行 (ECB) 將於 6 月實施首次降息，但 6 月後的利率前景面臨不確定性，尤其是在近期有證據顯示歐元區經濟表現意外改善，且薪資成長高於預期之後。

Investec 經濟學家發布報告表示，歐元區 5 月通膨率可能較 4 月的 2.4% 小幅上升，但這不太可能阻止 ECB 在 6 月降息。

市場普遍預期，歐元區 5 月 CPI 年增率估為 2.5%，略高於 4 月的 2.4%。不過，分析師認為，近期數據顯示歐元區 5 月採購經理人指數 (PMI) 優於預期，顯示經濟正在復甦，這意味著 6 月後的降息進程可能會很緩慢。

Merck Finck 首席策略師 Robert Greil 表示：「鑑於薪資持續大幅上漲，尤其是服務業，該領域的物價壓力暫時不太可能緩解。」

歐元區 5 月 CPI 預計將在週五出爐，德國和西班牙 5 月 CPI 將分別於週三和週四揭曉。

3. 零售股與 PC 大廠財報

美股下週迎來零售消費股和個人電腦 (PC) 大廠財報。Visible Alpha 訪調分析師預期，好市多 Q3 營收估年增 7.9%，達到 578.9 億美元，高於去年同期的 536.5 億美元。淨利估自 13 億美元躍升至 16.3 億美元，成長率 25%。

好市多 3 月初發布 Q2 營收不及預期後，股價在兩天內暴跌近 10%，但近月股價有所回升，上週甚至攀至歷史新高水平。

市場同時關注 PC 大廠惠普 (HPQ-US) 和戴爾 (DELL-US) 的最新財報。華爾街分析師預期，惠普 Q2 營收估達 125.3 億美元，年減 2.9%，每股盈餘 (EPS) 估 0.81 美元，年增 1.3%。惠普此前公布 Q1 營收遜預期，但執行長仍看好 PC 市況於新一年好轉。

另一方面，戴爾定於週四 (30 日) 收盤發布財報。華爾街分析師預估，戴爾 Q1 營收將達 217 億美元，年增 3.7%，EPS 估為 1.25 美元，年減 4.6%。