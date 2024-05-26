輝達「中國特供版」H20晶片 為什麼賣不動？陸媒這麼說

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-26 17:47

外媒披露輝達（Nvidia）(NVDA-US) 「中國特供版」H20 晶片降價，《路透》周五（24 日）爆料，知情人士指出，在某些情況下，H20 晶片的售價比華為昇騰 910B 晶片便宜 10% 以上。

據中國《財經》雜誌周日報導，多位供應鏈人士證實 H20 需求不振和降價的傳聞。計算中心用戶甚至表示，按實際成交價格，H20 價格和昇騰 910B 相比可能已經低了不只 10%。目前一台八卡輝達 H20 伺服器的市場價可能下探至約 100 萬元人民幣，而華為 910B 八卡伺服器普遍超過 170 萬元。

H20 是目前中國市場上能在合法渠道上買到的用於大模型訓練的最先進輝達晶片。

美國政府在 3 月 29 日以國家安全為由，修改人工智慧（AI）晶片和晶片製造工具出口限制規定，要讓中國更難取得相關技術，打擊中國晶片製造業。

《財經》指出，儘管此次禁令未影響 H20 等特供版產品，但中國公司對 H20 的興趣在此次禁令升級後再次下降。

原因主要有兩點。

一是禁令升級讓部分中國公司把目光再度聚焦在此前已被禁產品。

H20 算力被閹割嚴重，而此前囤積的輝達產品尚有存貨，和這些產品相比，H20 性價比極低。

一位阿里雲相關業務人士透露，目前客戶更認可的仍舊是舊款輝達系列產品。由於新的 H20 系列產品算力被閹割得太嚴重，市場的熱情不高。

二是輝達在中國市場面臨國產晶片的挑戰。

華為通常被認為是輝達在中國市場的勁敵，百度、科大訊飛等公司都曾公開表示採購大量華為昇騰晶片。

一位接近華為晶片人士指出，910B 的性價比並不見得比 H20 高，還存在很多技術細節受到掣肘。華為現在的做法是，透過提高整體解決方案的性價比增強晶片的競爭力。「雖然昇騰 910B 在市場上不愁賣，但是華為內部還是更在意產品的實際表現，希望可以更好。」

某大模型新創公司的一位技術負責人士透露，昇騰 910B 在市場上供不應求。儘管該公司能買到輝打晶片，還是希望同步採購華為算力晶片。「主要是考慮到供應的持續性問題，如果只用來自輝達的算力，投資人就會對此有疑慮。」

《路透》檢視政府採購數據發現，過去六個月以來，僅五家國有或有政府背景的企業買家表示有意採購 H20 晶片，相較下，同期有十幾家買家有興趣購買華為 910B 晶片。