緯穎Q1獲利47億元 EPS 26.92元創新高

緯穎 ( 6669-TW ) 今 (7) 日公告第一季財報，第一季稅後純益 47.07 億元，季增逾 3 成，年增更超過 4 成，每股純益 26.92 元。緯穎第一季除稅後純益以及每股純益皆寫下歷史新高外，毛利率、營益率與淨利率同樣創新高。

緯穎指出，受惠新產品專案占比持續提升，包括毛利率、營益率，以及淨利率均創下歷史新高。

展望未來，緯穎持續看好雲端產業與 AI 伺服器長期需求成長，也將繼續投資、深化資料中心技術與產品開發。緯穎指出，第一季投資關鍵散熱技術廠商 ZutaCore、私募基金 Andra Capital，開發多元技術並進一步開拓潛在市場。

海外布局方面，緯穎也持續執行全球自有產能計畫，馬來西亞二廠及台南二廠按進度進行，墨西哥三廠已進入量產階段。