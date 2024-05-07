緯穎Q1獲利47億元 EPS 26.92元創新高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-07 18:44
緯穎 (6669-TW) 今 (7) 日公告第一季財報，第一季稅後純益 47.07 億元，季增逾 3 成，年增更超過 4 成，每股純益 26.92 元。緯穎第一季除稅後純益以及每股純益皆寫下歷史新高外，毛利率、營益率與淨利率同樣創新高。
緯穎第一季營收 696.28 億元，季增 18.9%，年減 6.2%；毛利率 11.1%，與去年第四季持平，年增 2.8 個百分點；營益率 8.4%，季增 0.5 個百分點，年增 2.4 個百分點；淨利率 6.8%，季增 0.8 個百分點，年增 2.4 個百分點。稅後純益 47.07 億元，季增 33.9%，年增 42.7%，每股純益 26.92 元。
緯穎指出，受惠新產品專案占比持續提升，包括毛利率、營益率，以及淨利率均創下歷史新高。
展望未來，緯穎持續看好雲端產業與 AI 伺服器長期需求成長，也將繼續投資、深化資料中心技術與產品開發。緯穎指出，第一季投資關鍵散熱技術廠商 ZutaCore、私募基金 Andra Capital，開發多元技術並進一步開拓潛在市場。
海外布局方面，緯穎也持續執行全球自有產能計畫，馬來西亞二廠及台南二廠按進度進行，墨西哥三廠已進入量產階段。
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