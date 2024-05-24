〈台經院看景氣〉內需擴增 營建業止跌回升轉樂觀 看好未來半年

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-24 14:17

台經院今 (24) 日發布 4 月景氣動向調查報告，顯示營建業的營業氣候測驗點結束連續 2 個月下滑趨勢，由黑翻紅，較 3 月上升 4.24 點，在市場需求持續擴增下，營業建看好未來半年景氣呈現好轉；至於製造業與服務業對景氣看法與上月接近，偏向樂觀、好轉或維持不變。

台經院表示，總體經濟面向，在地緣政治衝突和主要央行維持高利率環境的背景下，全球經濟表現仍具韌性。美國經濟續強，歐洲經濟表現預計將逐漸增強，其他地區也未見低迷。然近期地緣政治風險加劇，加上美、歐、中之間對於特定產業的貿易摩擦持續升溫，增添全球通膨與經貿發展不確定性。

營建業方面，將營建業對景氣看法調查結果，經過模型試算後，本次營建業 2024 年 4 月營業氣候測驗點為 107.39 點，較 3 月之 103.15 點上升 4.24 點，結束先前連續二個月下滑的趨勢。

台經院表示，儘管 4 月工作天數較 3 月減少，且建材價格維持高檔和缺工問題依舊，些微影響公共工程的進度，但因國內經濟好轉增添企業擴廠和商辦建設意願，加上新青安房貸、通膨預期心理帶動購屋需求，使得營建業對當月景氣看法仍可以持平視之；而預期未來因公共工程、房屋建築工程、機電整合工程表現仍可期，加上住宅市場買氣依舊有撐，以及製造業擴廠和企業購置商辦意願提升，商用不動產和土地交易市場愈發活絡，均有助於未來半年營建業景氣呈現好轉態勢。

在國內製造業方面，適逢產業淡季，4 月製造業接單、生產與出口表現較上月衰退，使得製造業廠商對當月景氣表現看法轉為普通，不過隨著供需情勢逐步改善，加以新興科技應用加速推進，全球終端商品需求逐漸回溫，因此製造業廠商對未來半年景氣看法仍偏向好轉與持平看待。

服務業方面，中東緊張局勢升溫、美國通膨仍高恐延緩降息步調，導致 4 月金融市場波動加劇，加上花蓮強震亦衝擊花東觀光產業，且食安問題頻傳，消費者對於部分品牌消費轉趨保守，服務業者對當月景氣表現看法較上月調查明顯轉差，不過對未來半年景氣表現看法仍維持樂觀。